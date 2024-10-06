Konyaspor evinde galip! Konyaspor 2 - 1 Eyüpspor (Maç Sonucu)
Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında Eyüpspor’u ağırladı. Mücadelede İlk yarı 0-0 sona ererken ikinci yarıda Eyüpspor Ahmed Kutucu ile 1-0 öne geçti, Yusuf Erdoğan skora eşitliği getirdi. Mücadelenin son dakikasında Konyaspor, Aleksic’in şık golüyle geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Trendyol Süper Lig'de 8 .hafta mücadelesinde Konyaspor, Eyüpspor'u 90+6'da Aleksic mükemmel volesiyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta Konyaspor, Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. 65. dakikada Ahmet Kutucu'nun uzaktan mükemmel vuruşuyla konuk ekip skor üstünlüğünü ele geçirdi: 0-1.
72. dakika sahne alan Yusuf Erdoğan sol çaprazdan topu ağlarla buluşturunca skora denge geldi: 1-1. 90+6'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Aleksic şık voleyle topu ağlarla buluşturdu ve yeşil-beyazlı ekibe kritik 3 puanı getirdi: 2-1.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 11'e yükseltti. İstanbul temsilcisi ise 12 puanda kaldı. Öte yandan maçın 89. dakikasında ev sahibi ekibin teknik direktörü Ali Çamdalı yoğun itirazdan kırmızı kart gördü.
Kaynak: AA
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