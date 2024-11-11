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Konyaspor için büyük tehlike! Puan silme cezası verilebilir

Selman Kaya
Muhabir

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Konyaspor için büyük tehlike! Puan silme cezası verilebilir

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulübün vergi borcunun Kasım sonuna kadar ödenmesi gerektiğini ifade eden Şan, aksi taktirde puan silme cezası ile karşı karşıya kalınacağını açıkladı. 

Kaç puan silinecek?

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan Konya Stadyumunda basın toplantısı düzenlendi. Yeşil beyazlara kulüp başkanlığı yapmış ve günümüzde divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Şan, "60 günlük süre doluyor sonrasında üç puan silme cezası gelecek” dedi.

Konyaspor'un borcu ne kadar? 

Konyaspor kulübü vergi borcunu 36 taksitli ödeme başvurusu yapmış ama bu başvuru uygun bulunmamıştı. 169 milyon 773 bin 000 TL'yi bulan vergi borcunun Kasım sonuna kadar ödenmesi şart. Vergi borcu dışında banka borçları ve çeşitli ödemelerin da olduğunu hatırlatan Ahmet Şan, " Bu hususta herkesin taşın altına el koyması lazım. Eski ve yeni yönetici hiç fark etmez kulübümüz için gereken neyse yapılması gerekiyor. Aksini düşünmek istemiyorum. Bizim 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir. Aksi taktirde ilk başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalarla kulübümüz karşı karşıya kalacak” dedi.

(Selman Kaya)

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