GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor izne ayrıldı! Takım ne zaman toplanıyor?

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor izne ayrıldı! Takım ne zaman toplanıyor?
Tümosan Konyaspor izne ayrıldı. Süper Lig’in 17. haftasını bay geçecek yeşil-beyazlar, 19 Aralık Perşembe günü yaptığı antrenmanın ardından 6 günlük izne ayrıldı. Anadolu Kartalı 26 Aralık Perşembe günü toplanarak Alanya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Tümsan Konyaspor izne ayrıldı. Fikstür gereği Süper Lig'in 17. haftasını bay geçecek Anadolu Kartalı, 19 Aralık Perşembe günü yaptığı antrenmanın ardından 6 günlük izne ayrıldı. Yeşil-beyazlılar 26 Aralık Perşembe günü toplanarak Alanya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Taktik antrenmanlar yapıldı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasını bay geçmesine rağmen hazırlıklarını bir süre devam ettirdi. Yeşil-beyazlılar Türkiye Kupası'nda oynanan Karacabey maçının ardından antrenmanlarına bir süre daha devam Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, tempolu bir çalışma döneminin ilk periyodunu gerçekleştirdi. Bay haftasını en verimli şekilde değerlendirmek isteyen Anadolu Kartalı, bu periyotta taktik çalışmalarına ağırlık verdi.  

Takım perşembe günü toplanıyor

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde 26 Aralık Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanacak Tümosan Konyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Günü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek yeşil-beyazlılar, hemen akabinde taktik çalışmalarına start verecek. 

Alanyaspor için geniş periyot 

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak Tümosan Konyaspor, kritik karşılaşma için geniş bir hazırlık periyodu buldu. Zorlu deplasmana puan parolasıyla hazırlanan yeşil-beyazlılar, bu haftayı bay geçmesi nedeniyle rakibin analizi ve hazırlık süreci için fazlasıyla vakte sahip oldu.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER