Konyaspor izne ayrıldı! Takım ne zaman toplanıyor?

Tümsan Konyaspor izne ayrıldı. Fikstür gereği Süper Lig'in 17. haftasını bay geçecek Anadolu Kartalı, 19 Aralık Perşembe günü yaptığı antrenmanın ardından 6 günlük izne ayrıldı. Yeşil-beyazlılar 26 Aralık Perşembe günü toplanarak Alanya maçının hazırlıklarına devam edecek.
Taktik antrenmanlar yapıldı
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasını bay geçmesine rağmen hazırlıklarını bir süre devam ettirdi. Yeşil-beyazlılar Türkiye Kupası'nda oynanan Karacabey maçının ardından antrenmanlarına bir süre daha devam Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, tempolu bir çalışma döneminin ilk periyodunu gerçekleştirdi. Bay haftasını en verimli şekilde değerlendirmek isteyen Anadolu Kartalı, bu periyotta taktik çalışmalarına ağırlık verdi.
Takım perşembe günü toplanıyor
Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde 26 Aralık Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanacak Tümosan Konyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Günü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek yeşil-beyazlılar, hemen akabinde taktik çalışmalarına start verecek.
Alanyaspor için geniş periyot
Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak Tümosan Konyaspor, kritik karşılaşma için geniş bir hazırlık periyodu buldu. Zorlu deplasmana puan parolasıyla hazırlanan yeşil-beyazlılar, bu haftayı bay geçmesi nedeniyle rakibin analizi ve hazırlık süreci için fazlasıyla vakte sahip oldu.
(Selman Kaya)