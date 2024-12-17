Konyaspor son dakikada turladı!

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u konuk etti. Anadolu Kartalı maçın 89. dakikasında Umut Nayir'in ayağından bulduğu penaltı golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını gruplara yazdırdı. 3. Tur'da 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 4-0, 2. Tur'da ise Kepezspor'u 9-0 ile geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, Karacabey karşısında da kazanmasını bildi.

Kupa kadrosu yeniden sahada

Tümosan Konyaspor'un kupa kadrosu, Karacabey maçında da sahadaki yerini aldı. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş, savaunma 4'lüsünde Oğulcan Ülgün, Adem Eren Kabak, Uğurcan Yazğılı ve Yasir Subaşı, 2'li ön lberoda Ufuk Akyol ve Emmanuel Boateng, 3'lü orta alanda Louka Prip, Melih İbrahimoğlu ve Tunahan Taşcı, ileri uçta ise Melih Bostan forma şansı buldu.

Eski dostlar rakip oldu

Tümosan Konyaspor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada eski dostlar rakip oldu. Konya Şekerspor altyapısından yetişen ve Konyaspor'da profesyonel olan hücum oyuncusu Ali Aydemir'in yanı sıra; bir dönem Konyaspor forması giyen kaleci Eray Birniçan da eski takımlarına karşı rakip olarak sahaya çıktı. Öte yandan bir dönem 1922 Konyaspor forması diyen orta saha Serhat Kot da bu maçta Konyaspor'a rakip oldu.

Konyaspor'un rakibi, 20 Aralık'ta belli olacak

Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükselen Konyaspor'un rakiplerinin kimler olacağı da merak konusu oldu. Bu sezon değişen statü gereğince grup aşaması 6 takımlı 4 torbadan oluşacak. Tümosan Konyaspor'un da aralarında yer alacağı 24 takım, 20 Aralık'ta belirlenecek kura çekimi sonrasında gruplara ayrılacak.