Konyaspor taraftarından büyük destek! Tribünler tıklım tıklım doldu

Kayserispor maçındaki hayal kırıklığının ardından Konyasporlu futbolseverler, takımlarına destek vermek için Samsunspor maçında stadyumu tamamen doldurdu.
Mücadeleyi Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve diğer kent protokolü de yakından takip etti.