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Konyaspor’un başkanı Ali Kaya mı olacak? Açıklama geldi

Selman Kaya
Muhabir

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Konyaspor’un başkanı Ali Kaya mı olacak? Açıklama geldi

Konya'nın tanınmış iş insanlarından Çelikkayalar Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya, Konyaspor başkanlığı için adının geçmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Kaya, Konyaspor'daki geçmiş çalışmalarını ve şu anki genel kurul sürecini değerlendirerek, başkanlığa aday olup olmayacağını da açıkladı. 

Ali Kaya'dan Konyaspor açıklaması:

"Konyaspor'da 8 yıl görev aldım, yöneticilik yaptım. Konyaspor bu şehrin markası. 3 başkanla çalıştım ve hizmetlerimiz oldu. 2 kupa kazandık. Bugünlerde şehrimizin gündemi Konyaspor. Genel kurul kararı alındığını takip ediyoruz. Kamuoyunda Ali Kaya, Ömer Atiker ve Mustafa Kavaf gibi isimler geçiyor. Ancak benim adaylığım söz konusu değil. Böyle bir düşünce içine girmedim."

"İsmim geçince onur duydum"

Kaya, Konyaspor başkanlığı için adının geçmesinin kendisini onurlandırdığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir Konyasporlu olarak beni bu göreve layık görenlere teşekkür ederim. Ancak Konyaspor'un bu zorlu süreçten çıkacağına ve başarılı bir yönetimin geleceğine inancım tam. Benim için şu an adaylık gündemde değil."

Başkanlık yapmak isterim ama…

Ali Kaya ilerde Konyaspor'a başkan olabileceğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah iyi bir yönetim kurulur ve Konyaspor bu cendereden kurtarılır. Konyaspor ciddi mesai isteyen bir klüp ve başkanlık zor bir iş… Her türlü desteğe de hazırız ama başkanlık için aday değilim. Bir gün işimle ilgili müsait olursam başkanlık yapmak isterim. Ben de Konyaspor sevdalısıyım."

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