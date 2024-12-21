Konyaspor’un kupa rotası oluşturuldu: Hedef final

Türkiye Kupası’nda grup aşamaları ve çeyrek finale giden rota oluşturuldu. Tümosan Konyaspor, Başakşehir, Boluspor, Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor ve Galatasaray ile C Grubu’nda yer aldı. Peki, Anadolu Kartalı grupta kimlerle karşılaşacak? Müsabakalar ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nda grup aşamaları ve çeyrek finale uzanan rota, 20 Aralık Cuma günü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen kura çekiminde; 24 takım 6'şarlı 4 gruba dağıldı. Peki, Tümosan Konyaspor hangi grupta kimlerle yer aldı? Yeşil-beyazlıların fikstürü nasıl oluştu? İşte detaylar...

Anadolu Kartalı C Grubu'nda

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'den Başakşehir, Eyüpspor, Galatasaray, 1. Lig'den Boluspor ve Çorum Futbol Kulübü ile birlikte C Grubu'nda yer aldı. Yeşil-beyazlıların fikstürü de belli oldu. Anadolu Kartalı 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinden birisinde deplasmanda Çorum Futbol Kulübü, 4, 5, 6 Şubat 2025 tarihlerinden birisinde ise evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Tümosan Konyaspor, grup aşamalarının son maçında ise 25, 26, 27 Şubat 2025 tarihlerinden birisinde deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Kupadaki hedef ne?

Tümosan Konyaspor'un Türkiye Kupası'ndaki hedefi de merak konusu oldu. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Recep Uçar, 5. Tur'da oynanan Karacabey Belediyespor maçının ardından; "Konyaspor daha önce bu turnuvada final oynamış ve kupayı müzesine götürmüş bir kulüp. Bizler bu sezon da final oynamak istiyoruz. Hatta yapabilirsek; yine, yeniden kupayı müzemize götürmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

(Selman Kaya)