Konyaspor’un kupa rotası oluşturuldu: Hedef final

Türkiye Kupası’nda grup aşamaları ve çeyrek finale giden rota oluşturuldu. Tümosan Konyaspor, Başakşehir, Boluspor, Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor ve Galatasaray ile C Grubu’nda yer aldı. Peki, Anadolu Kartalı grupta kimlerle karşılaşacak? Müsabakalar ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
Türkiye Kupası'nda grup aşamaları ve çeyrek finale uzanan rota, 20 Aralık Cuma günü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen kura çekiminde; 24 takım 6'şarlı 4 gruba dağıldı. Peki, Tümosan Konyaspor hangi grupta kimlerle yer aldı? Yeşil-beyazlıların fikstürü nasıl oluştu? İşte detaylar...
Anadolu Kartalı C Grubu'nda
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'den Başakşehir, Eyüpspor, Galatasaray, 1. Lig'den Boluspor ve Çorum Futbol Kulübü ile birlikte C Grubu'nda yer aldı. Yeşil-beyazlıların fikstürü de belli oldu. Anadolu Kartalı 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinden birisinde deplasmanda Çorum Futbol Kulübü, 4, 5, 6 Şubat 2025 tarihlerinden birisinde ise evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Tümosan Konyaspor, grup aşamalarının son maçında ise 25, 26, 27 Şubat 2025 tarihlerinden birisinde deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Kupadaki hedef ne?
Tümosan Konyaspor'un Türkiye Kupası'ndaki hedefi de merak konusu oldu. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Recep Uçar, 5. Tur'da oynanan Karacabey Belediyespor maçının ardından; "Konyaspor daha önce bu turnuvada final oynamış ve kupayı müzesine götürmüş bir kulüp. Bizler bu sezon da final oynamak istiyoruz. Hatta yapabilirsek; yine, yeniden kupayı müzemize götürmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”