Tümosan Konyaspor, 170 milyon TL’lik vergi borcu için beklemeye koyuldu. Konyaspor vergi borcu için beklemeye koyuldu: Yapılandırmanın detayları ne?

18 Kasım Pazartesi günü şehrin önde gelenleriyle Konyaspor Zirvesi'nde buluşan yönetim; bu rakamın yüzde 10 ila 12'lik bölümünü peşin ödeyip 24 ya da 36 aylık taksitlendirme seçeneğinde karar kılmıştı. 19 Kasım Salı gününden itibaren düğmeye basan yeşil-beyazlı kurmaylar, ilgili mecralara başvurularını gerçekleştirdi. Konyaspor, kendilerine yapılacak dönüş için beklemeye koyuldu.

Yapılandırmanın detayları ne?

170 milyon TL'lik vergi borcu bulunan Tümosan Konyaspor, bu tutarın yüzde 10 ila 12'sini peşin olarak ödeyip yapılandırmaya gidecek. Anadolu Kartalı'nın kasasından yaklaşık 20 milyon TL'lik bir rakam çıkacak. Yapılandırmanın sonunda ise ödenecek rakam 260 milyon TL'yi bulacak.

Puan silinecekti

Anadolu Kartalı'nın belini büken vergi borcu, puan silme cezasına kadar dayanmıştı. Kulübe verilen 60 günlük süre 29 Kasım itibariyle son bulurken; herhangi bir şekilde çözüme kavuşturulmaması durumunda yeşil-beyazlıların 3 ila 12 arasında puanı silinecekti.