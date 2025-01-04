Konyaspor yan toptan vuruldu

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olan ve rakibine 2-1'lik skorla mağlup olan Tümosan Konyaspor, yan toplardaki zayıflığıyla dikkatleri çekti. Yeşil-beyazlılar kalesinde gördüğü 2 golde de adeta dejavu yaşadı. Kenardan gelen hava toplarını karşılayamayan Anadolu Kartalı, kaleci Jakub Slowik'in ilk şutları çıkarmasıyla nefes alsa da dönen topları ağlarında buldu.
Çözüm bulunamadı!
Tümosan Konyaspor 2021-22 sezonundan bu yana sağ bek sorununa çözüm bulamıyor. Nejc Skubic'in kariyerini noktalamasının ardından yeşil-beyazlılar bu pozisyonu bir türlü dolduramadı. Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel rotasyonunun ardından Nikola Boranijasevic d sağ bek sorununa çözüm olmadı. Gelinen son noktada ise sağ bek pozisyonunda Uğurcan Yazğılı ve Oğulcan Ülgün denenmeye başladı. Fakat Anadolu Kartalı, bu isimlerden de yeterli verimi alamadı. (Selman Kaya)