Mauro Icardi ne zaman sahalara gelecek? Mauro Icardi ne zaman sakatlandı?

Galatasaray’ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi, sakatlığının ardından taraftarların yeniden forma giyeceği tarihi merakla araştırmaya başlamasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bireysel antrenman fotoğrafı ise, futbolseverlerin kısa süre içinde sahalara döneceği yönünde umutlanmasına yol açtı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ederken, Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığı sürüyor. Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlık yaşayan ve uzun süredir takımdan uzak kalan Mauro Icardi, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Mauro Icardi ne zaman dönecek?

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanmıştı. Yapılan tetkiklerde, oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküsünde hasar olduğu belirlenmişti. Sezonu kapattığı düşünülen Icardi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman fotoğrafı ile erken dönüş yapacağına dair iddiaları gündeme taşıdı.

Mauro Icardi ne zaman sakatlandı?

Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi. Bu sakatlık, 7 Kasım 2024 tarihinde oynanan karşılaşmada gerçekleşmişti.

Mauro Icardi ne zaman sahalara gelecek?

Avrupa Ligi'ndeki Tottenham karşılaşmasında sakatlık yaşayan Mauro Icardi için sezonu kapattığı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Ancak, futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kendi başına antrenmanlara başladığını duyurdu. Icardi'nin sahalara dönüş tarihi henüz netleşmemiş olsa da, bireysel çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi