Potada rakip Balıkesir

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Ligde çıktığı son 2 maçında Gaziantep Basket ve Pizza Bulls CO maçlarını kazanarak çıkış yakalayan sarı-siyahlılar, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Balıkesir maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. 22 Aralık Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.
Büyükşehir 7, Balıkesir 16. sırada
Kritik karşılaşma öncesinde takımların puan cetvelindeki konumları da merak konusu oldu. Şu ana kadar boy gösterdiği 16 karşılaşmada 9 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Konya ekibi, puan cetvelinde 7. sırasında kendisine yer buldu. Konuk Balıkesir ise aynı süreçte 10 mağlubiyet ve 6 galibiyet alarak 16. sırada yer edindi. (Selman Kaya)