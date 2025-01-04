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Recep Uçar: Arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamadık

Selman Kaya
Muhabir

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Recep Uçar: Arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamadık
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Alanyaspor maçının ardından konuştu. Uçar, “Arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamadık” dedi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uçar; "Kaybetmemize neden olan şey, topa sahip olduğumuz anlarda arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamamış olmamızdı” dedi.

"Yılın ilk maçını kazanmak istiyorduk”

2025 yılının ilk maçına kazanmak için çıktıklarını söyleyen Recep Uçar; "Maça arzu ettiğimiz seviyede başlayamadık. Maçın başında, biraz da şanssız bir şekilde yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Sonrasında Umut Nayir ile beraberliği yakalama şansı bulduğumuz bir pozisyon ürettik. Ancak bu pozisyondan sonra iki takım adına da çok fazla üretimin olmadığı, kalecilerin net kurtarış yapmadığı bir oyun bölümü izledik” diye konuştu.

"Şans yanımızda değildi”

İlk yarıda topun ve oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten Recep Uçar, "İkinci yarıya biraz daha coşkulu ve arzulu başladık. Topa daha fazla sahip olduğumuz bu bölümde daha iyiydik. Ancak bu sefer de hücum ederken kaybettiğimiz bir top sonrası yediğimiz golle skor 2-0'a geldi. Gol biraz da direkten sekerek şanssız bir şekilde ağlarla buluştu. Maalesef bugün şans yanımızda değildi” ifadelerini kullandı.

"Fırsatları değerlendiremedik”

Oyuncu değişikliklerinin ardından kontrolü biraz daha sağladıklarını belirten Recep Uçar; "Skor 2-0'a geldikten sonra, 60'ıncı dakikada yaptığımız 4 oyuncu değişikliğinden sonra 60-70'inci dakikalar arasında Yusuf Erdoğan ile iki net pozisyona girdik. O bölümde Kramer, Marko Jevtovic ve Umut'la yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, belki maça ortak olabilirdik” dedi.

"Golü bulduk ama sonucu değiştiremedik”

Maçın son 30 dakikasında daha iyi oynadıklarını belirten Recep Uçar; "Golü 95. dakikada bulabildik ve bu da sonucu değiştirmeye yetmedi. Sonuç olarak kaybettik. Bazı eksik yaptığımız şeylerden dolayı kaybettik” diye konuştu.

"Bu dosyayı kapatıyoruz"

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bu dosyayı kapatıyoruz. Hafta içi oynayacağımız kupa maçına ve ardından hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız. Mücadele anlamında büyük bir memnuniyetsizliğim olmasa da bugün kaybetmemize neden olan şey, topa sahip olduğumuz anlarda arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamamış olmamızdı. Üzgünüz. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gelişmekte olan bir takımız”

Recep Uçar; "Gelişmekte olan bir takımız. Kötü bir yolda olduğumuzu düşünmüyorum. Takımım mücadele etmeye devam ettikçe, oyun kalitesini geliştirdikçe daha iyi sonuçlar alacağız. Buna yürekten inanıyorum. Oyuncularıma olan inancım tam” dedi.

(Selman Kaya)

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