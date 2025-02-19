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Rumen basını Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemini duyurdu!

Rumen basını Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemini duyurdu!
​TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklamıştı. Rumen basını dev derbinin hakemini duyurdu. İşte detaylar...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hangi hakemin yöneteceği büyük merak konusu olmuştu. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan dev maç öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

TFF BAŞKANI YABANCI HAKEMİ DUYURDU 

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı:

"Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Kulüplerin başvurusu üzerine karar alacağımızı söyledik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım başkan olarak yetkiyi bana verdi. Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır bir konuma sokmamak için derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı."

G.SARAY VİNCİC'İ İSTEMİYOR

Bu açıklama sonrası Slavko Vincic ve Istvan Kovacs isimleri ön plana çıkmıştı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılar dev karşılaşma için hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye sözlü olarak bildirdi.

MAÇIN HAKEMİNİ DUYURDULAR
Rumen basınından Sport.ro'nun haberine göre bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Manchester City maçını yönetecek olan Istvan Kovacs, Galatasaray - Fenerbahçe maçında da düdük çalacak.

Tecrübeli hakem 5 gün içerisinde 2 büyük maç yönetecek.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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