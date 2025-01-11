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Şekersporlu pedallar Avrupa sahnesinde

Selman Kaya
Muhabir
Şekersporlu pedallar Avrupa sahnesinde

Konya Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Haktan Ramazan Sayan ve Mehmet Mayda, 2025 yılının ilk uluslararası bisiklet yarışında Türkiye'yi temsil etmek için Hollanda'ya davet edildi. Yeşil-beyazlı kulübün başarılı pedalları, 10-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan "The Next Generation" pist yarışlarında ülkemizi milli formayla temsil edecek.

"Başarıyla dönmek istiyoruz”

Milli antrenör İsmail Uğurlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Torku Şekerspor olarak spora ve sporcuya verdikleri desteği yineledi. Uğurlu, "Milli sporcularımız, hedefleri doğrultusunda yoğun çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bizlerde kendilerini bu önemli yarışlara hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların bu çalışma azmi bizleri daha da mutlu ediyor. Hedefimiz bu yarışlarda da güzel bir dereceyle dönmek. Akabinde Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Genç sporcularımıza olan güvemiz tam” dedi.

(Selman Kaya)

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