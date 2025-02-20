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Sivasspor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Sivasspor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

Kaynak: AA

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