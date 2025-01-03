Son düdük çaldı! Konyaspor Alanyaspor’a kaybetti

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında bugün saat 20.00'de Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor.
İki takım 17 kez karşılaştı!
İki takım bugünkü mücadeleyle birlikte ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Konyaspor ve Alanyaspor arasında daha önce oynanan 16 maçın; 6'sını Konyaspor, 7'sini Alanyaspor kazanırken 3 karşılaşma beraberlikle neticelendi.
Konyaspor'un ilk 11'i
Alanyaspor'a konuk olacak Tümosan Konyaspor'da kritik maçın ilk 11'i belli oldu.
Anadolu Kartalı'nın teknik direktörü Recep Uçar, kalede Jakub Slowik savunma 4'lüsünde Oğulcan Ülgün, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme Sitya, tekli ön liberoda Marko Jevtovic, 4'lü orta alanda Louka Prip, Danijel Aleksic, Pedrinho, Alassane Ndao, tekli forvette ise Umut Nayir'a görev verdi.
Alanyaspor-Konyaspor maçından dakikalar;
1' Oba'da kritik müsabaka başladı.
3' Alanyaspor'un atağında şutu çeken oyuncu Ui-jo Hwang ancak top Konyaspor savunmasınca karşılanıyor.
7' Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.
8' Alanyaspor, 42 numaralı Makouta'nın golüyle 1-0 öne geçti.
12' Deplasman takımı ofsayta takılıyor.
13' Sarı kart! Oğulcan Ulgun sarı kart görüyor.
20' Alanya Oba Stadyumu'nda, Alanyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
22' Alanyaspor oyuncusu Ui-jo Hwang şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.
23' Umut Nayir çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
24' Maçın hakemi Zorbay Küçük, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
25' Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.
26' Umut Nayır'a faul, Konyaspor serbest vuruş kullanıyor.
27' Top dışarıya çıktı.
30' Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.
31' Hakem Zorbay Kucuk düdüğünü çalıyor ve deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Konyaspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
31' Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Nicolas Janvier.
33' Frikik! Alanya Oba Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Alanyaspor.
35' Taç Konyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
36' Alanya Oba Stadyumu Stadı'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
36' Zorbay Kucuk Alanyaspor için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Konyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.
36' Ofsayt! Zorbay Kucuk Alanyaspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.
38' Konyaspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.
40' Hakem serbest atışa karar veriyor. Konyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
42' Konyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.
43' Zorbay Küçük taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.
43' Konyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.
44' Alanya Oba Stadyumu'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Alanyaspor.
45' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.
45' Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
45' Alanyaspor takımında sarı kart gören oyuncu Ui-jo Hwang.
45' Sarı kart gören oyuncu Adil Demirbağ.
45' Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.
45' Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.
45' Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.
46' Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.
46' Zorbay Küçük, Alanyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Konyaspor atışı kullanacak taraf.
47' Frikik! Alanya Oba Stadyumu'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Konyaspor.
47' Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
50' Alanyaspor takımı sahanın sol köşesinden korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Efecan Karaca.
50' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Alanyaspor takımında şutu çeken oyuncu Efecan Karaca.
50' Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
52' Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
53' Gol! Sergio Cordova farkı arttıran golü attı. 2-0.
59' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Danijel Aleksic, oyuna giren oyuncu Melih İbrahimoglu.
59' Konyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Giren oyuncu Yusuf Erdoğan, çıkan oyuncu Louka Prip.
59' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Riechedly Bazoer, çıkan oyuncu Uğurcan Yazgılı.
59' Konyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Muhammet Tunahan Taşçı, çıkan oyuncu Alassane Ndao.
60' Zorbay Küçük taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.
61' Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Konyaspor atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Yusuf Erdoğan.
61' Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.
63' Serbest vuruş! Zorbay Küçük, Alanyaspor yarı alanında hücumda olan Konyaspor lehine faul çalıyor.
64' Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.
65' Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.
66' Gaius Makouta şutunu çekiyor ancak isabet yok.
66' Aut atışını kullanacak takım Konyaspor.
66' Zorbay Küçük, Konyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
66' Sarı kart! Alanyaspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Sergio Cordova.
67' Konyaspor takımında Yusuf Erdoğan kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.
71' Oyuncu değişikliği. Ui-jo Hwang sahadan çıkan oyuncu, Rony Lopes maça dahil olan oyuncu.
71' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Nicolas Janvier çıkan oyuncu, Fatih Aksoy giren oyuncu.
72' Alanya Oba Stadyumu'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
72' Zorbay Küçük sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Sergio Cordova.
73' Alanyaspor takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Sergio Cordova tekrar sahada.
73' Hakem Zorbay Küçük düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Alanyaspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
73' Sarı kart! Zorbay Küçük sarı kartını Muhammet Tunahan Taşçı için kullandı.
75' Oyuncu değişikliği! Recep Ucar oyuncu değişikliğine gidiyor. Alanya Oba Stadyumu Stadı'nda oyuna giren oyuncu Blaz Kramer, çıkan oyuncu Pedro Henrique Oliveira dos Santos.
76' Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
76' Taç Konyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
76' Zorbay Küçük taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.
78' Alanya Oba Stadyumu Stadı'nda Konyaspor atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Marko Jevtovic.
78' Alanya Oba Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.
80' Alanyaspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Sergio Cordova.
81' Konyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
82' Konyaspor Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.
83' Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Konyaspor.
84' Konyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.
84' Oyuncu değişikliği! Alanya Oba Stadyumu stadında oynanan maçta Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Buluthan Bulut, sahayı terk eden oyuncu Gaius Makouta.
85' Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
87' Alanyaspor Konyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.
87' Zorbay Küçük, Konyaspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.
90+6 Gol! Konyaspor farkı azaltan golü buldu. Blaz Kramer yaptığı kafa vuruşu ile takımını umutlandıran golü attı. 2-1.
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