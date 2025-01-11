GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Süper Lig takımlarında son hafta stresi! Galatasaray ve Fenerbahçe kaybederse, kazanırsa…

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Süper Lig takımlarında son hafta stresi! Galatasaray ve Fenerbahçe kaybederse, kazanırsa…

Süper Lig'de ilk yarı bu hafta sonu ve pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son maçlardan önce Galatasaray 8 puanla lider konumunda bulunuyor.

İlk yarının son maçı! 

Son maçlar şampiyonluğa ve düşmemeye oynayan takımlar için büyük öneme sahip. Sıralamada ikinci basamakta bulunan Fenerbahçe puan farkının düşmesi için son sıralardaki takımlar ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için çaba sarf edecek. Son maçlarını galibiyet ile tamamlayan takımlar ikinci yarıya moralli başlayacak.

Süper Lig'e ara verilecek mi? 
19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de her yarı toplam 18 maç oynanıyor. Önceki yıllarda ilk yarıdan sonra lige yaklaşık 1 ay ara verilirken geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara verilmeyecek. Liglere sadece yılbaşı nedeniyle bir hafta ara verildi. İlk yarının şimdiye kadar oynan 17 maçında lider Galatasaray 47 puanla ilk sırada bulunuyor. Galatasaray'ı 39 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray ilk yarının son maçında Pazar günü deplasmanda Başakşehir'e, Fenerbahçe ise Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Ligde kalma savaşı başlıyor! 

Bu yıl üçüncülük ve dördüncülüğü paylaşan Samsunspor ile Eyüpspor beklenmeyen sürpriz bir başarıya imza attılar. Ligden bu sezon 4 takım düşecek. Kayseri, Bodrum, Hatay ve Adana Demirspor son sıralarda bulunan takımlar. Sadece 5 puanı bulunan Adana Demirspor lige havlu atmış gibi görünüyor. Dün yeni başkanını seçen 9 puandaki Hatayspor'un da lige tutunması zor. İkinci yarıya 25 puanın altında başlayan takımların kümede kalma mücadelesi vermesi öngörülüyor.

Konyaspor'un 20 puanı var! 

Ligde 20 puanla 13.sırada bulunan Konyaspor'un da işi kolay değil. Son maçını Fenerbahçe ile oynayacak olmanın getirdiği strese bir de yönetimin görevden el çekecek olması eklendi. Takımlar 13 Ocak'ta başlayacak ara dönem transfer sürecinde ise kadrolarını güçlendirmeye çalışacak.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER