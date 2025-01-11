Süper Lig takımlarında son hafta stresi! Galatasaray ve Fenerbahçe kaybederse, kazanırsa…

Süper Lig'de ilk yarı bu hafta sonu ve pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son maçlardan önce Galatasaray 8 puanla lider konumunda bulunuyor.

İlk yarının son maçı!

Son maçlar şampiyonluğa ve düşmemeye oynayan takımlar için büyük öneme sahip. Sıralamada ikinci basamakta bulunan Fenerbahçe puan farkının düşmesi için son sıralardaki takımlar ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için çaba sarf edecek. Son maçlarını galibiyet ile tamamlayan takımlar ikinci yarıya moralli başlayacak.

Süper Lig'e ara verilecek mi?

19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de her yarı toplam 18 maç oynanıyor. Önceki yıllarda ilk yarıdan sonra lige yaklaşık 1 ay ara verilirken geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara verilmeyecek. Liglere sadece yılbaşı nedeniyle bir hafta ara verildi. İlk yarının şimdiye kadar oynan 17 maçında lider Galatasaray 47 puanla ilk sırada bulunuyor. Galatasaray'ı 39 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray ilk yarının son maçında Pazar günü deplasmanda Başakşehir'e, Fenerbahçe ise Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Ligde kalma savaşı başlıyor!

Bu yıl üçüncülük ve dördüncülüğü paylaşan Samsunspor ile Eyüpspor beklenmeyen sürpriz bir başarıya imza attılar. Ligden bu sezon 4 takım düşecek. Kayseri, Bodrum, Hatay ve Adana Demirspor son sıralarda bulunan takımlar. Sadece 5 puanı bulunan Adana Demirspor lige havlu atmış gibi görünüyor. Dün yeni başkanını seçen 9 puandaki Hatayspor'un da lige tutunması zor. İkinci yarıya 25 puanın altında başlayan takımların kümede kalma mücadelesi vermesi öngörülüyor.

Konyaspor'un 20 puanı var!

Ligde 20 puanla 13.sırada bulunan Konyaspor'un da işi kolay değil. Son maçını Fenerbahçe ile oynayacak olmanın getirdiği strese bir de yönetimin görevden el çekecek olması eklendi. Takımlar 13 Ocak'ta başlayacak ara dönem transfer sürecinde ise kadrolarını güçlendirmeye çalışacak.