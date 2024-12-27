Tümosan Konyaspor 2 isimle resmi sözleşme imzaladı! Kupadaki gençler profesyonel oldu

Tümosan Konyaspor, Konyaspor Akademi oyuncularından 2 isimle resmi sözleşme imzaladı. Anadolu Kartalı’nda sezon başından beri A takımla çalışan kaleci Egemen Aydın’ın yanı sıra; Türkiye Kupası’nda 2 maça çıkan stoper Muzaffer Utku Eriş, yeşil-beyazlı takımla profesyonel oldu

Tümosan Konyaspor; Türkiye Kupası'ndaki rotasyonlu kadroda yer alan Konyaspor Akademi oyuncularından kaleci Egemen Aydın ve stoper Muzaffer Utku Eriş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Anadolu Kartalı'nda kaleci Egemen 2026-27, stoper Utku ise 2027-28 sezonu sonuna kadar kendilerini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzaladı.

İmzaları kulüp açıkladı

Tümosan Konyaspor, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Konyaspor Akademi'mizden 2 oyuncumuzla profesyonel sözleşme imzaladık. Stadyumumuzda yer alan müzemizde yapılan imza töreninde, yönetim kurulu üyelerimizden Mustafa Damkacı hazır bulundu. Konyaspor'umuzda Egemen Aydın 13, Muzaffer Utku Eriş ise 37 numaralı formayı terletecek. Genç futbolcularımıza yeşil beyazlı formamız altında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Egemen Aydın kimdir?

Tümosan Konyaspor'un genç oyuncularından Egemen Aydın, 12 Mayıs 2007 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2016 yılında Bursa'da başlayan Aydın, 2019 yılında Tümosan Konyaspor altyapısına transfer oldu. U16 ve U17 takımlarında yer alan Aydın, son olarak bu sezon U19 takımının kalesini koruyordu. Aydın sezon başından bu yana Konyaspor A takımıyla birlikte antrenmanlara çıkıyordu.

Utku Eriş kimdir?

Muzaffer Utku Eriş, 19 Temmuz 2006 tarihinde Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında 68 Aksarayspor'da başlayan Eriş, 2019 yılında ise Tümosan Konyaspor altyapısına transfer oldu. Sırasıyla U15, U16 ve U17 takımlarında forma giyen Eriş, bu sezon U19 takımının sağ stoperi olarak görev alıyordu. Konyaspor'un Türkiye Kupası'ndaki 23 Elazığ Futbol Kulübü ve Kepezspor maçlarında görev alan Eriş; buradaki performansıyla beğenileri toplamıştı.

(Selman Kaya)