Tümosan Konyaspor Alanya deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’un konuğu olacak. 3 Ocak Cuma günü Alanya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Akdeniz deplasmanında Alanyaspor‘un konuğu olacak. 2 haftalık uzunca bir dinlenme sürecinden çıkan yeşil-beyazlılar, rakibi karşısına mutlak puan parolasıyla çıkacak. Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor arasında; 3 Ocak Cuma günü Alanya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Konyaspor'da 2 eksik

Zorlu karşılaşma öncesinde tek eksik, konuk Tümosan Konyaspor'da bulunuyor. Yeşil-beyazlı takımda stoperler Josip Calusic ve Filip Damjanovic, sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Alanyaspor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

Alanyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Sami Uğurlu nezaretinde 4-1-4-1 sistemiyle mücadele eden Alanyaspor'un; Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-turuncuların kalesinde Ertuğrul Taşkıran (1), savunma 4'lüsünde Florent Hadergjonaj (94), Nuno Miguel Reis Lima (3), Fidan Aliti (5) ve Yusuf Özdemir (88), tekli ön liberoda Fatih Aksoy (20), 4'lü orta alanda Sergio Cordova (9), Gaius Makouta (42), Nicolas Janvier (17) ve Efecan Karaca (7), tekli forvette ise Antonio Augusto'nun (27) forma giymesi bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Alanyaspor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), tekli forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)