Tümosan Konyaspor Alanya’ya hazırlanıyor

29 Aralık Pazar gününü izinli olarak geçiren yeşil-beyazlılar, 30 Aralık Pazartesi günü itibariyle çalışmalarına yeniden başlayacak. Teknik direktör Recep Uçar ver yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanacak yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek.
Haftanın programı belli oldu
Anadolu Kartalı'nda haftanın programı da belli oldu. 30 Aralık Pazartesi gününü yenileme antrenmanıyla geçirecek yeşil-beyazlılar; 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba günlerini taktik ağırlıklı çalışmalarla değerlendirecek. Tümosan Konyaspor; 2 Ocak Perşembe günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
(Selman Kaya)