Tümosan Konyaspor’da neler oluyor? O toplantıda neler konuşuldu?

Konya spor camiasında tüm gözler, Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu’na çevrildi! 25 Aralık Çarşamba günü olağanüstü olarak toplanan yönetim, kongre kararı aldı! Peki, yeşil-beyazlı kurmayların aldığı bu kararın altında ne yatıyor? Bu karar, neden şimdi alındı? İşte detaylar...

Konya spor camiasında tüm gözler, Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu'na çevrildi. Haftalık toplantısını Pazartesi günleri gerçekleştiren yeşil-beyazlı kurmaylar, 25 Aralık Çarşamba günü olağanüstü olarak bir araya geldi. Acil yapılan toplantıda mali sorunlar masaya yatırılırken; Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı açıktı. Peki, bu karar neden şimdi alındı? O toplantıda neler konuşuldu? İşte detaylar...

Her şey geçen ay başladı

Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, geçtiğimiz ay 170 Milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle çıkmaza girmişti. Konuyu şehrin önde gelenleriyle istişare eden yönetim; 18 Kasım Pazartesi günü Konyaspor Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Toplantıda Konyaspor Komisyonu oluşturulması ve kulübe mali kaynak arayışlarının başlatılması kararlaştırılmıştı. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, bugüne kadar çalınan ve çalınmayan kapıların listesini hazırlarken; bunu komisyona sundu. Fakat komisyondan herhangi bir sonuç çıkmadı.

Kongre kararı daha önce mi alındı?

Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, 23 Aralık Pazartesi günü haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak mali konuları konuşan yönetim, son bir kez destek aramayı kararlaştırdı. 3 günlük sürede herhangi bir gelişme yaşamayan yönetim; bu kez olağanüstü olarak toplandı.

O toplantıda neler konuşuldu?

25 Aralık Çarşamba günü olağanüstü olarak toplanan Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, burada tekrar ve yeniden mali sorunları masaya yatırdı. Yönetimin gündeminde geciken oyuncu maaşları ve yaklaşan ödemeler vardı. Tüm ihtimalleri enine boyuna tartışan yeşil-beyazlı kurmaylar, beklenen mali desteği bulamamalarının ardından Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Peki... Bu kongrede bayrak el mi değiştirecek? Yoksa Başkan Korkmaz, görevine devam mı edecek? İşte bunun cevabını zaman verecek.

(Selman Kaya)