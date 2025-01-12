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Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler!

Selman Kaya
Muhabir

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Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler!
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 19. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe’yi ayarlayacak. 13 Ocak Pazartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi ayarlayacak. Haftaya 20 puanla 13. sırada giren yeşil-beyazlılar, 39 puanla 2. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 13 Ocak Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Düdük Tonusluoğlu'nda

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil üstlenecek. Alpaslan Şen ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konya'da 2, Fener'de 3 eksik

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Tümosan Konyaspor'da stoper Adil Demirbağ ve ön libero Marko Jevtovic kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Fenerbahçe'de ise stoper Rodrigo Becão, sol bek Jayden Oosterwolde ve ön libero İsmail Yüksek sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Fenerbahçe maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Nikola Boranijasevic (24), Uğurcan Yazğılı (5), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Oğulcan Ülgün (35), 4'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9), Melih İbrahimoğlu (77) ve Yusuf Erdoğan (10), tekli forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor. 

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Teknik direktör Jose Mourinho nezaretinde 3-4-1-2 dizilişiyle mücadele eden Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin kalesinde İrfan Can Eğribayat (1), savunma 3'lüsünde Çağlar Söyüncü (4), Alexander Djiku (6) ve Levent Mercan (22), 4'lü orta alanda Bright Osayi-Samuel (21), Sofyan Amrabat (34), Fred (13) ve Filip Kostic (18), on numarada Dusan Tadic (10), 2'li forvet hattında ise Edin Dzeko (9) ve Youssef En Nesyri'nin (19) forma giymesi ön görülüyor.

(Selman Kaya)

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