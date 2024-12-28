Tümosan Konyaspor izne ayrıldı

Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’a konuk olacak Tümosan Konyaspor; kritik maçın hazırlıklarına ara verdi. 29 Aralık Pazar gününü izinli olarak geçirecek yeşil-beyazlılar, Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına yeniden başlayacak
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara verdi. Geride kalan haftayı bay geçmesi, bu hafta da liglerin ertelenmesinden dolayı uzunca bir süre dinlenme fırsatı elde eden yeşil-beyazlılar; 1 gün daha izne ayrıldı. Peki, yeşil-beyazlılar hazırlıklarına ne zaman başlayacak?
6 günlük izne ayrılmıştı
Tümosan Konyaspor, geride kalan haftayı bay geçmesi ve bu hafta da liglerin ertelenmesinden dolayı uzunca bir süre dinlenme fırsatı elde etti. 19 Aralık Perşembe günü yapılan antrenmanın ardından 6 günlük izne ayrılan Anadolu Kartalı, 26 Aralık Perşembe günü yeniden toplanmıştı.
3 gün çalışma, 1 gün izin
Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde 26 Aralık Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanan Tümosan Konyaspor, çift antrenmanla 3 günlük bir süreci geride bırakmıştı. 26, 27 ve 28 Aralık günlerini sabah kuvvet akşam taktik antrenmanlarla geçiren yeşil-beyazlılar, 29 Aralık Pazar gününü ise izinli olarak değerlendirecek.
Antrenmanlar normal programa dönüyor
Tümosan Konyaspor, antrenmanlarda normal programa dönüyor. 3 Ocak Cuma günü Alanyaspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılar; 30 Aralık Pazartesi günü yapacağı antrenmanla birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”