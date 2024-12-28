Tümosan Konyaspor izne ayrıldı

Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’a konuk olacak Tümosan Konyaspor; kritik maçın hazırlıklarına ara verdi. 29 Aralık Pazar gününü izinli olarak geçirecek yeşil-beyazlılar, Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına yeniden başlayacak

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara verdi. Geride kalan haftayı bay geçmesi, bu hafta da liglerin ertelenmesinden dolayı uzunca bir süre dinlenme fırsatı elde eden yeşil-beyazlılar; 1 gün daha izne ayrıldı. Peki, yeşil-beyazlılar hazırlıklarına ne zaman başlayacak?

6 günlük izne ayrılmıştı

Tümosan Konyaspor, geride kalan haftayı bay geçmesi ve bu hafta da liglerin ertelenmesinden dolayı uzunca bir süre dinlenme fırsatı elde etti. 19 Aralık Perşembe günü yapılan antrenmanın ardından 6 günlük izne ayrılan Anadolu Kartalı, 26 Aralık Perşembe günü yeniden toplanmıştı.

3 gün çalışma, 1 gün izin

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde 26 Aralık Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanan Tümosan Konyaspor, çift antrenmanla 3 günlük bir süreci geride bırakmıştı. 26, 27 ve 28 Aralık günlerini sabah kuvvet akşam taktik antrenmanlarla geçiren yeşil-beyazlılar, 29 Aralık Pazar gününü ise izinli olarak değerlendirecek.

Antrenmanlar normal programa dönüyor

Tümosan Konyaspor, antrenmanlarda normal programa dönüyor. 3 Ocak Cuma günü Alanyaspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılar; 30 Aralık Pazartesi günü yapacağı antrenmanla birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

(Selman Kaya)