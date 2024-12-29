Tümosan Konyaspor maç haftasına giriyor! Rota Alanya!

Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor, Anadolu Kartalı maç haftasına giriyor! Gerek bay geçilmesi gerekse liglere 1 hafta ara verilmesinden dolayı son 2 haftayı maç yapmadan geçen Tümosan Konyaspor, Alanyaspor maçının haftasına girdi
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının haftasına girdi. Yeşil-beyazlılar gerek bay geçilmesi gerekse liglere 1 hafta ara verilmesinden dolayı son 2 haftayı maç yapmadan geçirmişti.
Önce bay geçildi, sonra ara verildi
Tümosan Konyaspor, son 2 haftayı maç yapmadan geçti. Süper Lig'in 17. haftasını fikstür gereği bay geçen Anadolu Kartalı, takip eden hafta liglere 1 hafta ara verilmesinden dolayı o haftayı da maç yapmadan geçirdi. Anadolu Kartalı Süper Lig'deki son maçına 16 gün önce Rizespor karşısında çıktı.
Rota Alanya!
Rotasını yeniden Süper Lig'e çeviren Tümosan Konyaspor, gözünü Alanyaspor maçına çevirdi. Anadolu Kartalı tarihler 3 Ocak Cuma gününü gösterdiğinde Akdeniz'de Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın hakemi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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