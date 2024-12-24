Tümosan Konyaspor ne zaman toplanıyor?

Tümosan Konyaspor’da antrenmanların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Haftayı bay geçtiği için uzunca bir izne çıkan yeşil-beyazlılar, bu hafta içinde yeniden toplanarak; deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek

Tümosan Konyaspor'da antrenmanların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Fikstür gereği Süper Lig'in 17. haftasını bay geçen yeşil-beyazlılar, 19 Aralık Perşembe günü yaptığı antrenmanın ardından 6 günlük izne ayrılmıştı. Yeşil-beyazlıların Alanyaspor maçının hazırlıklarına ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kupadan sonra biraz daha çalışıldı Süper Lig'in 17. haftasını bay geçen Tümosan Konyaspor, kısa bir çalışma döneminin ardından izle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar Türkiye Kupası'nda oynanan Karacabey maçının ardından bir süre daha çalışarak izne çıktı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, kritik bir sürecin ilk periyodunu geride bıraktı. Takım 26 Aralık'ta toplanıyor Tümosan Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde 26 Aralık Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanacak. Yeşil-beyazlılar burada; deplasmanda oynayacağı kritik Alanyaspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Günü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek Anadolu Kartalı, hemen akabinde taktik çalışmalarına start verecek. Alanya analizleri tamamlandı Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Tümosan Konyaspor, kritik karşılaşma için geniş bir hazırlık periyodu buldu. Zorlu deplasmana puan parolasıyla hazırlanacak Anadolu Kartalı, bu haftayı bay geçmesi nedeniyle rakibin analizi ve hazırlık süreci için geniş bir süre buldu. (Selman Kaya)



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