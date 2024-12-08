Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Kazanmayı hak etmiştik”

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından konuştu. “Kazanmayı hak etmiştik” diyen Uçar, “Maalesef 1 puan alıyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm” ifadelerini kullandı

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 15. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından konuştu. Kritik maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen Uçar, bunu başaramadıkları için de üzgün olduklarını dile getirdi.

"Çok pozisyon bulup değerlendiremedik”

Recep Uçar, "Oyuncularımın istediği şeylerin tamamını harfiyen yerine getirdiği, özellikle ikinci yarısında çok pozisyon bulup değerlendiremediğimiz, kazanmak için sonuna kadar gittiğimiz bir maç. Maalesef 1 puan alıyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm” dedi.

"Galibiyete çok yakındık”

Uçar, "Bir taraftan da gururluyum. Takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri iç sahada en çok galibiyete yakın olduğumuz maçlardan birini oynadık. Daha agresif olmaya çalışırken, korner pozisyonunda gol yememek adına oyuncunun da yaptığı bireysel bir hata neticesinde verilen bir penaltı... Penaltıdır veya değildir. Tartışılır. Büyük statlarda olsa görmemesi gereken VAR hakemleri, bizim gibi statlarda görüyorlar” diye konuştu.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum”

Recep Uçar konuşmasının son bölümünde ise oyuncularını tebrik etti. Uçar, "Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden, kazanma isteklerinden dolayı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.