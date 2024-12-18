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Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Şans veremediğim için üzgünüm”

Selman Kaya
Muhabir
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Şans veremediğim için üzgünüm”
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Karacabey maçında oyunun gidişatından dolayı genç oyuncuları kullanamadığını söyledi.

"Bizim kadromuzda birbirimize yakın oyuncularımız var” diyen Uçar; "Ben hepsine güveniyorum. Bugün şans veremediğimiz oyuncularımızın hepsi bizim için değerli oyuncular. Altyapıdan gelen oyuncular özellikle çok önem verdiğimiz isimler. Oyun tam olarak istediğim gibi gitmediği için onlara görev veremedik. Bir önceki maçta forma şansı verdik. Ama bu maçta onlara görev vermedik. O anlamda onlar adına da kendi adıma da üzgünüm” dedi.

"Lig zor ve uzun bir maraton”

Uçar, "Lig çok zor bir maraton. Her maç zor. Bu oyuncular kupada, antrenmanlarda iyi performans veriyorlar. Burada bana verecekleri geri bildirimler çok değerli. O nedenle ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Az şans verdiğim oyuncular da dahil hepsi bizim için kulübümüz için değerli oyuncular. İlerleyen süreçte tabii ki süre alacaklar. Kupada gruplara kalmamız en azından şu an itibarıyla 3 tane maç oynayacağımız anlamına geliyor. Kadromuzla alakalı daha objektif kararlar verebilmek adına daha iyi olacak. Herkese şans verilmesi adına daha değerli olacak” diye konuştu.

(Selman Kaya)

 

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