Tümosan Konyaspor’un Alanya’da 9.maçı!

Tümosan Konyaspor, Alanyaspor ile Süper Lig nezdinde birçok maçta karşı karşıya geldi. 2017 yılında başlayan rekabet, bugüne kadar 16 maçta devam etti. Bahse konu periyotta Konyaspor 6, Alanyaspor ise 7 kez galip gelmeyi başardı. Arda kalan 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. Tümosan Konyaspor bu süreçte rakibine karşı 26 kez gol sevinci yaşarken; Alanyaspor ise buna 28 golle yanıt verdi.

Alanya'da 9. maç

Anadolu Kartalı Konyaspor, Alanya'da 9. maçına çıkacak. Daha önce oynanan maçların 4'ünü konuk Konyaspor, 3'ünü ise ev sahibi Alanyaspor kazanmıştı. Arda kalan 1 maçta ise eşitlik bozulmamıştı. Yeşil-beyazlılar bahse konu periyotta 16 kez fileleri havalandırırken; turuncu-yeşilliler ise buna 15 golle karşılık vermişti.