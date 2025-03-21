Türkiye Macaristan özeti: Türkiye Macaristan maç özeti izle, kaç kaç bitti, kimler gol attı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin kaydettiği gollerle sahadan galibiyetle ayrılan milliler, 23 Mart’ta oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyen A Milli Takım, attığı iki golle sahadan üstün ayrılmayı başardı. Milliler, taraftarının da desteğiyle maç boyunca dinamik ve atak bir futbol ortaya koyarak galibiyeti hak eden taraf oldu.

Rövanş Maçı Ne Zaman?

Türkiye, 23 Mart 2025'te deplasmanda Macaristan ile rövanş mücadelesine çıkacak. İlk maçta alınan 3-1'lik galibiyet, millilerimize tur için büyük bir avantaj sağladı. A Milli Takım, rövanş maçında da iyi bir performans sergileyerek UEFA Uluslar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ

9. dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.: 1-0.

13. dakikada Kerkez'in savunmanın arkasına attığı uzun topu Szoboszlai, ceza sahası içi sol çaprazındaki Nagy'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Kerkez'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken topu kaleci Uğurcan Çakır, yakın direk dibinden kornere gönderdi.

25. dakikada Macaristan eşitliği yakaladı. Uğurcan Çakır'ın yaptığı pas hatasıyla başlayan atakta top sağ kanattaki Bolla'ya geldi. Bu oyuncunun arka direğe kestiği meşin yuvarlağı Varga, altıpas gerisindeki Schafer'e indirdi. Macar futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

34. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerkez'in ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortada Bolla'nın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

69. dakikada ay-yıldızlı takım yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın son çizgiden ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte omzuyla dokunan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

73. dakikada A Milli Takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu, topu göğsüyle İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Milli futbolcu, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bolla'nın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa bekletmeden vuran Csoboth'un şutunda kale çizgisinin hemen önünde araya giren İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

RÖVANŞ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Ay-Yıldızlılarımız, eşleşmenin rövanşında rakibiyle 23 Mart 2025 Pazar günü TSİ 20.00'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da karşılaşacak. Eşleşmenin galibi, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi