Discord açıldı mı? Discord ne zaman açılacak, neden kapatıldı? Discord erişim engeli son durum 2025

9 Ekim’de başlayan erişim engeli sonrasında, Discord uygulaması iOS ve Google Play Store’dan kaldırılmıştı. Platformu daha önce kullananlar, Discord’un ne zaman tekrar erişime açılacağını merakla bekliyor.

Discord Erişim Engeli Devam Ediyor

Türkiye'de iki genç kızın katledilmesinin ardından, Discord uygulaması erişime kapatıldı. 9 Ekim'de getirilen erişim engeli, şantaj ve yasadışı faaliyetler gerekçesiyle duyurulmuştu. Legal olarak Discord kullanan vatandaşlar, platformun açılacağı ve yasağın kaldırılacağı tarihi araştırıyor.

Discord Neden Kapatılmıştı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli platformda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesine aykırı olarak "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunduğunu belirtti.

Discord Açılacak Mı, Ne Zaman?

Discord'un açılıp açılmayacağı veya ne zaman açılacağına dair resmi bir tarih bulunmuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu an kapalı olan Discord için itiraz sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Discord Erişim Engeli Son Durum 2025

Discord uygulaması Türkiye'de hâlâ erişime kapalı. Platforma ait uygulamalar, Türkiye'deki App Store ve Play Store mağazalarından kaldırıldı. Erişim yasağının kaldırılmasıyla ilgili henüz bir gelişme yaşanmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi