Epic Games duyurdu: Her hafta ücretsiz mobil oyun vermeye başlayacak
Açtığı davalarla adından söz ettiren Epic Games, mobil oyunseverleri sevindirecek bir duyuru gerçekleştirdi.
Epic Games bildiğiniz üzere her hafta yeni ücretsiz oyunlar veriyor. Oyun kütüphanesine eklenen bu oyunlar sonsuza kadar kullanıcıların hesabında kalıyor. Yani geçici değil. Buna ek olarak Epic yeni bir duyuru daha yaptı ve her hafta ücretsiz bir şekilde mobil oyun dağıtacağını açıkladı.
EPICGAMESHERHAFTAÜCRETSİZMOBİLOYUNLARDAĞITACAK
Epic, daha önce Apple ile yaşadığı dava sürecinin ardından zaferler ayrılmış ve mobil taraf için özellikle iOS'ta çalışmalarını artırmıştı. Benzer bir süreci Samsung ve Google ile de yeni başlatan Epic, mobil tarafta da aktif olmayı istiyor.
Bu aktif olma sürecini de mobil mağazasından ücretsiz oyunlar dağıtarak sağlamak istiyor.
Epic Games Store Genel Müdürü Steve Allison tarafından yapılan açıklamada 50'ye yakın farklı oyunun mobil mağazada sunulacağını aktardı. Açıklamada, haftalık olarak ücretsiz oyun verme geleneğini mobil tarafa da getireceklerini de belirtti.
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