Google Keşfete Düşme Teknikleri Nelerdir? Keşfet Nasıl Açılır, Nasıl Optimize Edilir?

Günümüzde haber siteleri, geleneksel arama motoru trafiğinin yanı sıra Google Keşfet gibi kişiselleştirilmiş içerik öneri platformlarından da büyük oranda faydalanıyor. Google Discover, kullanıcıların ilgi alanlarına dayalı olarak haberleri, makaleleri ve blog yazılarını öne çıkaran güçlü bir trafik kaynağıdır. Ancak burada içeriklerinizin yer alması, belirli optimizasyon teknikleri ve içerik stratejileri gerektirir. Peki, Google Discover’da içeriklerinizin görünmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Bu rehberde, SEO uzmanlarının deneyimleri ve en iyi uygulamalar ışığında Google Discover’da başarılı olmanın püf noktalarını ele alacağız. Google Keşfete Düşme Teknikleri Nelerdir? Keşfet nasıl açılır? İşte püf noktalar

Google Keşfet, kullanıcılara arama yapmadan ilgi alanlarına göre içerik sunan, yapay zekâ destekli bir öneri platformudur. Türkçe içerik üreten haber, teknoloji, spor ve ekonomi sitelerinin Discover'da görünürlük elde etmesi için hem içerik kalitesine hem de teknik optimizasyona odaklanması gerekir. Aşağıda, SEO uzmanlarının blog yazıları ve gerçek deneyim paylaşımlarına dayanarak hazırlanmış ipuçları ve stratejileri bulabilirsiniz.

Google Keşfet'ın İçerik Seçme Kriterleri

Google Keşfet'ın algoritması, tamamen kullanıcı odaklıdır. Platform, kullanıcının arama geçmişi, gezinme geçmişi, konum verileri ve takip ettiği konular gibi sinyalleri kullanarak kişiselleştirilmiş içerik kartları oluşturur. Yani bir kullanıcının ilgi alanlarına giren ve geçmişte etkileşim gösterdiği konular, karşısına gelecek içerikleri belirler. Bu nedenle Discover'ın odak noktası kullanıcı ilgisi ve davranışıdır.

Yapay zekâ destekli seçim: Google, Discover'da kullanıcının algılanan bilgi ihtiyacını veya ilgisini karşılayacak içerikleri ön plana çıkarır. Bu seçimde içerik kalitesi belirleyicidir; Google Keşfet yalnızca yüksek kaliteli, güvenilir ve ilgi çekici içeriği öne çıkarmaya çalışır. Dolayısıyla markanızın saygın ve kaliteli içerik sunması büyük önem taşır.

Google, Discover'da içerikleri ön plana çıkarır. Bu seçimde içerik kalitesi belirleyicidir; Google Keşfet yalnızca yüksek kaliteli, güvenilir ve ilgi çekici içeriği öne çıkarmaya çalışır. Dolayısıyla markanızın sunması büyük önem taşır. Kalite ve yönergeler: Discover'a girecek içeriklerin Google Haberler içerik yönergelerine uygun olması tavsiye edilir. Google, Discover kartlarında gösterilecek içeriklerin orijinal olması, aşırı reklam barındırmaması ve okuyucunun kimin yazdığını, yayın tarihini ve kullanılan kaynakları kolayca görebilmesi gibi şeffaflık kriterlerini karşılamasını ister. Bu kriterler, E-A-T (Uzmanlık, Yetkinlik, Güvenilirlik) prensipleriyle de örtüşür. Yüksek otorite ve güven sunan içerikler Discover'da avantajlıdır.

Discover'a girecek içeriklerin uygun olması tavsiye edilir. Google, Discover kartlarında gösterilecek içeriklerin ve okuyucunun kimin yazdığını, yayın tarihini ve kullanılan kaynakları kolayca görebilmesi gibi şeffaflık kriterlerini karşılamasını ister. Bu kriterler, E-A-T (Uzmanlık, Yetkinlik, Güvenilirlik) prensipleriyle de örtüşür. Yüksek otorite ve güven sunan içerikler Discover'da avantajlıdır. Çeşitli içerik kaynakları: Discover yalnızca haber sitelerine ait makaleleri göstermez. Blog yazıları, forum gönderileri, videolar ve diğer türde sayfalar da kullanıcı için alakalıysa Discover akışında yer alabilir. Önemli olan, içeriğin kullanıcının ilgi alanına denk düşmesidir. Hatta Discover, sadece yeni yayınlananları değil, eğer kullanıcı ilgisiyle örtüşüyorsa eski içeriklerinizi bile öneri olarak sunabilir. Bu nedenle sitenizdeki her içeriğin kalite standartlarını taşıması ve gerektiğinde güncel tutulması önemlidir.

Discover yalnızca haber sitelerine ait makaleleri göstermez. ve diğer türde sayfalar da kullanıcı için alakalıysa Discover akışında yer alabilir. Önemli olan, içeriğin kullanıcının ilgi alanına denk düşmesidir. Hatta Discover, sadece yeni yayınlananları değil, eğer kullanıcı ilgisiyle örtüşüyorsa eski içeriklerinizi bile öneri olarak sunabilir. Bu nedenle sitenizdeki her içeriğin kalite standartlarını taşıması ve gerektiğinde güncel tutulması önemlidir. Neleri göstermez: Google Keşfet, kullanıcıya değer katmayan veya bağlamdan yoksun içerikleri genellikle önermez. Örneğin, hiçbir açıklama olmadan paylaşılan iş başvuruları, imza kampanyaları, formlar, kod deposu bağlantıları veya sadece hiciv amaçlı yazılar Discover'da muhtemelen görünmez. Ayrıca müstehcen veya sakıncalı içerikler SafeSearch politikalarına takılarak Discover'a çıkmayabilir. Yani içerikler Google'ın içerik politikalarıyla uyumlu ve güvenli olmalıdır.

Google Keşfet, genellikle önermez. Örneğin, hiçbir açıklama olmadan paylaşılan iş başvuruları, imza kampanyaları, formlar, kod deposu bağlantıları veya sadece hiciv amaçlı yazılar Discover'da muhtemelen görünmez. Ayrıca müstehcen veya sakıncalı içerikler SafeSearch politikalarına takılarak Discover'a çıkmayabilir. Yani içerikler olmalıdır. Kullanıcı etkileşim sinyalleri: Google, içerik seçiminde kullanıcının genel web etkileşimlerinden de yararlanır. Sosyal medya ve arama trendleri, içeriklerin Discover'da öne çıkmasında rol oynayabilir. Bir içerik sosyal medyada çok paylaşılıp etkileşim alıyorsa veya belirli bir konu o dönemde aramalarda popülerse, ilgili kaliteli içeriklerin Discover'da görünme şansı artabilir. Bu nedenle site dışı etkileşim yaratmak (ör. sosyal medyada paylaşım) dolaylı da olsa fayda sağlayabilir.

SEO Optimizasyonu ve En İyi Uygulamalar

Discover trafiğini artırmak için klasik SEO prensiplerini, Discover'a özgü bazı gereksinimlerle birleştirmek gerekir:

Site doğrulaması ve indeksleme: Öncelikle sitenizin Google tarafından düzgün indekslendiğinden emin olun. Google Search Console üzerinden sitenizi doğrulayın ve tarama/hata raporlarını kontrol edin. Discover, Google'ın dizinindeki içeriklerden beslenir; dizine eklenmemiş veya taranamayan içerik önerilmez.

Öncelikle sitenizin Google tarafından düzgün indekslendiğinden emin olun. Google Search Console üzerinden sitenizi doğrulayın ve tarama/hata raporlarını kontrol edin. Discover, Google'ın dizinindeki içeriklerden beslenir; dizine eklenmemiş veya taranamayan içerik önerilmez. Özgün ve değerli içerik üretimi: Orijinal, kullanıcıya değer sunan ve iyi araştırılmış içerikler oluşturun. Her yerde bulunabilecek kopya veya yüzeysel içeriklerle Discover'da başarı yakalamak zordur. Kullanıcıların her yerde bulamayacağı bilgiler vermek ve özgün bakış açıları sunmak önemlidir. Google, kopya içerikten hoşlanmadığını açıkça belirtmektedir. Ayrıca içerikler fayda sağlama amacıyla, gerçek kullanıcılar için yazılmalı; arama motorunu kandırmaya yönelik doldurma veya anlamsız tekrarlar içermemelidir.

oluşturun. Her yerde bulunabilecek kopya veya yüzeysel içeriklerle Discover'da başarı yakalamak zordur. Kullanıcıların her yerde bulamayacağı bilgiler vermek ve özgün bakış açıları sunmak önemlidir. Google, kopya içerikten hoşlanmadığını açıkça belirtmektedir. Ayrıca içerikler yazılmalı; arama motorunu kandırmaya yönelik doldurma veya anlamsız tekrarlar içermemelidir. Güncellik ve trend takibi: Discover, büyük ölçüde güncel olaylar ve trendlerle şekillenir. Bu yüzden trend olan konuları yakından takip edin. Özellikle haber siteleri için, gündemdeki konular hakkında hızlı ve doğru içerik sunmak Discover görünürlüğünü artırabilir. Örneğin, ekonomik gelişmelerle ilgili bir içeriği yıl içinde güncelleyerek sürdürmek, o konudaki yeni arayışlar başladığında Discover'da yeniden öne çıkma şansı verebilir. Hem zamana duyarlı (taze) hem de zamansız (evergreen) içerik dengesine sahip olmak idealdir; zira evergreen içerikler de doğru zamanda tekrar keşfedilebilir).

Discover, büyük ölçüde şekillenir. Bu yüzden trend olan konuları yakından takip edin. Özellikle haber siteleri için, gündemdeki konular hakkında hızlı ve doğru içerik sunmak Discover görünürlüğünü artırabilir. Örneğin, ekonomik gelişmelerle ilgili bir içeriği yıl içinde güncelleyerek sürdürmek, o konudaki yeni arayışlar başladığında Discover'da yeniden öne çıkma şansı verebilir. Hem hem de içerik dengesine sahip olmak idealdir; zira evergreen içerikler de doğru zamanda tekrar keşfedilebilir). Başlık ve açıklama optimizasyonu: Başlıklarınız içeriğin özünü yansıtmalı ve açıklayıcı olmalıdır. Google, Discover yönergelerinde " içeriğin özünü yakalayan ama tıklama tuzağı içermeyen sayfa başlıkları kullanın” diye özellikle vurgular. Yani başlık ilgi çekici olmalı ancak kullanıcıyı yanıltmamalıdır. Merak uyandırmak için kritik bilgileri saklamak (örneğin "Şok gelişme! Tıklayınca öğreneceksiniz” tarzı) önerilmez). Meta açıklamalar da kullanıcı odaklı yazılmalı; sayfanın ana fikrini veren, dürüst özetler olmalıdır. Ayrıca bir dipnot : Bazı SEO uzmanları, Open Graph title etiketindeki başlığın bile Discover'da görünebildiğini gözlemlemiştir. Bu nedenle paylaşım etiketlerinizde de doğru ve ilgi çekici başlıklar kullanmak faydalı olabilir.

Başlıklarınız olmalıdır. Google, Discover yönergelerinde " sayfa başlıkları kullanın” diye özellikle vurgular. Yani başlık ilgi çekici olmalı ancak kullanıcıyı yanıltmamalıdır. Merak uyandırmak için kritik bilgileri saklamak (örneğin "Şok gelişme! Tıklayınca öğreneceksiniz” tarzı) önerilmez). Meta açıklamalar da kullanıcı odaklı yazılmalı; sayfanın ana fikrini veren, dürüst özetler olmalıdır. Ayrıca bir : Bazı SEO uzmanları, etiketindeki başlığın bile Discover'da görünebildiğini gözlemlemiştir. Bu nedenle paylaşım etiketlerinizde de doğru ve ilgi çekici başlıklar kullanmak faydalı olabilir. Clickbait'ten kaçının: Tıklanma uğruna yanıltıcı veya abartılı başlık kullanımı, kısa vadede trafik getirse bile uzun vadede zarar verir. Kullanıcı sayfaya geldiğinde beklentisini karşılamayan içerikle karşılaşırsa hemen çıkar ve bu davranış Google tarafından olumsuz algılanır. Nitekim Google, Discover için sansasyonel, şok değeriyle ilgi çekmeye çalışan içeriklerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Başlıklarınızı ve özetlerinizi kullanıcıyı yanıltmadan merak uyandıracak şekilde dengelemelisiniz.

Tıklanma uğruna yanıltıcı veya abartılı başlık kullanımı, kısa vadede trafik getirse bile uzun vadede zarar verir. Kullanıcı sayfaya geldiğinde beklentisini karşılamayan içerikle karşılaşırsa hemen çıkar ve bu davranış Google tarafından olumsuz algılanır. Nitekim Google, Discover için gerektiğini belirtiyor. Başlıklarınızı ve özetlerinizi kullanıcıyı yanıltmadan merak uyandıracak şekilde dengelemelisiniz. Zengin medya kullanımı: İçeriklerinizi sadece metin blokları halinde sunmayın. Görseller, videolar, info-grafikler, listeler ve tablolar gibi öğelerle zenginleştirin. Farklı içerik türlerini harmanlamak, kullanıcı ilgisini daha fazla çeker ve Discover algoritmasının dikkatini de pozitif yönde etkileyebilir. Özellikle videolar son derece popüler; röportaj, analiz veya anlatım videoları içeren sayfalar, uygun durumlarda Discover'da karşınıza gelebilir. Eğlence sektöründe, Discover tıklamalarının önemli bir kısmının video içerikli sayfalara gittiği görülmüş (örneğin film fragmanları, ünlü röportajları).

İçeriklerinizi sadece metin blokları halinde sunmayın. gibi öğelerle zenginleştirin. Farklı içerik türlerini harmanlamak, kullanıcı ilgisini daha fazla çeker ve Discover algoritmasının dikkatini de pozitif yönde etkileyebilir. Özellikle son derece popüler; röportaj, analiz veya anlatım videoları içeren sayfalar, uygun durumlarda Discover'da karşınıza gelebilir. Eğlence sektöründe, Discover tıklamalarının önemli bir kısmının video içerikli sayfalara gittiği görülmüş (örneğin film fragmanları, ünlü röportajları). Yapılandırılmış veri ve meta etiketler: İçeriğinizin ne hakkında olduğunu Google'a net anlatmak için teknik sinyaller kullanın. Sayfalarınızda Article schema (makale yapısal verisi) uygulayarak başlık, yazar, yayın tarihi, kapak görseli gibi bilgileri arama motorlarına sunun. Ayrıca meta etiketleri (title, description) dikkatlice doldurun. Google'ın yapay zekâsı, Discover önerilerini belirlerken makine öğrenimine dayanır ve sayfadaki ipuçlarından konuyu anlamaya çalışır. Uygun yapılandırılmış veriler, Google'ın içeriğinizin bağlamını daha iyi kavramasına yardımcı olur. Bu, Discover'daki doğru kitle eşleştirmesine katkı sağlayabilir.

İçeriğinizin ne hakkında olduğunu Google'a net anlatmak için teknik sinyaller kullanın. Sayfalarınızda (makale yapısal verisi) uygulayarak başlık, yazar, yayın tarihi, kapak görseli gibi bilgileri arama motorlarına sunun. Ayrıca (title, description) dikkatlice doldurun. Google'ın yapay zekâsı, Discover önerilerini belirlerken makine öğrenimine dayanır ve sayfadaki ipuçlarından konuyu anlamaya çalışır. Uygun yapılandırılmış veriler, Google'ın içeriğinizin bağlamını daha iyi kavramasına yardımcı olur. Bu, Discover'daki doğru kitle eşleştirmesine katkı sağlayabilir. Rakip ve sektör analizi: Hedeflediğiniz konularda Discover neler öneriyor, inceleyin. Google uygulamasında belirli ilgi alanlarını takip ederek, o kategoride Discover'a düşen içeriklerin niteliğine bakabilirsiniz. Benzer şekilde, Twitter'da "Google'da Discover'dan” şeklinde arama yaparak, insanların Discover'dan paylaştığı içerikleri görmek mümkün. Bu yöntemler, hangi tür içeriklerin ve başlıkların Discover'da başarı yakaladığını anlamanıza yardımcı olur. Edindiğiniz içgörülerle kendi içerik stratejinizi geliştirebilirsiniz.

Hedeflediğiniz konularda Discover neler öneriyor, inceleyin. Google uygulamasında belirli ilgi alanlarını takip ederek, o kategoride Discover'a düşen içeriklerin niteliğine bakabilirsiniz. Benzer şekilde, Twitter'da şeklinde arama yaparak, insanların Discover'dan paylaştığı içerikleri görmek mümkün. Bu yöntemler, hangi tür içeriklerin ve başlıkların Discover'da başarı yakaladığını anlamanıza yardımcı olur. Edindiğiniz içgörülerle kendi içerik stratejinizi geliştirebilirsiniz. İçerik dağıtım stratejisi: SEO uzmanları, Discover optimizasyonunun sadece site içi değil, site dışı dağıtımla da ilgili olduğunu belirtiyor. İçeriğinizi yayınladıktan sonra onu sosyal medya, e-posta bülteni gibi kanallarda doğru kitleye ulaştırmak, ilk etkileşimleri artırarak Google'ın radarına girmenizi kolaylaştırabilir. Tabii her içeriği her yerde paylaşmak yerine, stratejik davranmak önemli. Örneğin gerçekten ses getirebilecek, geniş kitleye uygun içerikleri ekstra tanıtın. Bu sayede içerik erken dönemde trafik ve etkileşim kazanırsa, Google'ın Discover algoritması içeriğinize ilgi olduğunu fark edebilir.

Kullanıcı Etkileşimini Artırma Yöntemleri

Google Keşfet, kullanıcının ilgisini çeken içerikleri ödüllendirir. Bu nedenle, kullanıcı etkileşimini artırmak hem içerik kalitenizi gösterir hem de Discover görünürlüğünüze olumlu yansır. İşte kullanıcı etkileşimini yükseltmek için bazı yöntemler:

Etkileyici ve doyurucu içerik sunma: İçerikleriniz okuyucuyu sitede tutacak kadar ilgi çekici olmalı. İyi bir giriş, akıcı bir dil, sağlam bilgi ve mümkünse hikâyeleştirme teknikleriyle kullanıcıyı yazıya bağlayın. Natalia Zaba (Google News Initiative eğitmeni), Discover'da başarılı olmak için kaliteli gazetecilik, güzel hikâye anlatımı ve güncel-ilgi çekici perspektifler sunmanın şart olduğunu belirtiyor). Kullanıcılar içeriğinizden gerçek bir değer elde ederse, etkileşim (okuma süresi, paylaşım, yorum) artacaktır.

İçerikleriniz okuyucuyu sitede tutacak kadar ilgi çekici olmalı. İyi bir giriş, akıcı bir dil, sağlam bilgi ve mümkünse hikâyeleştirme teknikleriyle kullanıcıyı yazıya bağlayın. Natalia Zaba (Google News Initiative eğitmeni), Discover'da başarılı olmak için şart olduğunu belirtiyor). Kullanıcılar içeriğinizden gerçek bir değer elde ederse, etkileşim (okuma süresi, paylaşım, yorum) artacaktır. Tıklama sonrasını düşünün (dwell time): Bir kullanıcı Discover kartınıza tıklayıp sitenize geldiğinde sayfada ne kadar zaman geçiriyor? Google, tıklamadan ziyade bu sitede kalma süresine (dwell time) büyük önem veriyor). Bunu artırmak için içeriğinizi kolay okunur hale getirin: alt başlıklar kullanın, uzun paragraflardan kaçının, ilgili yerlere görseller ve bölümler ekleyin. Sayfanın yukarısında kullanıcıya aradığı cevabı verip vermediğiniz de kritik – eğer kullanıcı aradığını hemen bulamazsa çıkabilir. Bu yüzden, özet niteliğinde giriş paragrafı veya madde işaretli önemli noktalar faydalı olabilir.

Bir kullanıcı Discover kartınıza tıklayıp sitenize geldiğinde sayfada ne kadar zaman geçiriyor? Google, tıklamadan ziyade bu (dwell time) büyük önem veriyor). Bunu artırmak için içeriğinizi kolay okunur hale getirin: alt başlıklar kullanın, uzun paragraflardan kaçının, ilgili yerlere görseller ve bölümler ekleyin. Sayfanın yukarısında kullanıcıya aradığı cevabı verip vermediğiniz de kritik – eğer kullanıcı aradığını hemen bulamazsa çıkabilir. Bu yüzden, özet niteliğinde giriş paragrafı veya madde işaretli önemli noktalar faydalı olabilir. İç bağlantılar ve devam okuma: Kullanıcıların sitenizde daha fazla zaman geçirmesi için onları yönlendirin. İlgili diğer haberler veya makaleler sunarak daha fazla içerik keşfetmelerini teşvik edin . Örneğin, teknoloji kategorisinde bir haber okuyana, önceki benzer haberlerin veya konunun geçmişine dair içeriklerin linklerini verebilirsiniz. Bir Discover ziyaretçisi bir makalenizi okuduktan sonra sitenizde ikinci bir makaleyi de okumaya başlarsa, bu Google'a güçlü bir etkileşim sinyali gönderir.

Kullanıcıların sitenizde daha fazla zaman geçirmesi için onları yönlendirin. İlgili diğer haberler veya makaleler sunarak . Örneğin, teknoloji kategorisinde bir haber okuyana, önceki benzer haberlerin veya konunun geçmişine dair içeriklerin linklerini verebilirsiniz. Bir Discover ziyaretçisi bir makalenizi okuduktan sonra sitenizde ikinci bir makaleyi de okumaya başlarsa, bu Google'a güçlü bir etkileşim sinyali gönderir. Hız ve kullanılabilirlik: Etkileşimin en büyük düşmanlarından biri yavaş ve kullanışsız sitelerdir. Özellikle mobilde, sayfanız birkaç saniyede yüklenmezse kullanıcı geri dönebilir. Mobil uyumlu, hızlı bir site hem kullanıcıyı memnun eder hem de Discover algoritmasının tercihlerini karşılar. Google'ın arama algoritmaları 2015'ten beri mobil deneyimi ödüllendiriyor; Discover'da da benzer bir eğilim olduğu düşünülüyor. Yani hızlı sunucu, optimize edilmiş görseller, minimal reklam gecikmesi gibi unsurlara dikkat edin. Okuyucunun parmağını yormadan kaydırabileceği temiz bir tasarım da sayfada kalma süresini uzatacaktır.

Etkileşimin en büyük düşmanlarından biri yavaş ve kullanışsız sitelerdir. Özellikle mobilde, sayfanız birkaç saniyede yüklenmezse kullanıcı geri dönebilir. hem kullanıcıyı memnun eder hem de Discover algoritmasının tercihlerini karşılar. Google'ın arama algoritmaları 2015'ten beri mobil deneyimi ödüllendiriyor; Discover'da da benzer bir eğilim olduğu düşünülüyor. Yani gibi unsurlara dikkat edin. Okuyucunun parmağını yormadan kaydırabileceği temiz bir tasarım da sayfada kalma süresini uzatacaktır. Görsel ve video etkileşimi: Discover akışı son derece görsel odaklı dır. Büyük kapak görselleri ve video önizlemeleri kullanıcıların dikkatini çeker. Bu yüzden içeriğinize mutlaka ilgi çekici görseller ekleyin ve video içerikler sunabiliyorsanız sunun. Yapılan analizler, görsel açıdan zengin içeriklerin Discover'dan daha fazla trafik çektiğini gösteriyor . Hatta Google'ın paylaştığı bir veriye göre, yüksek kaliteli büyük görsellere sahip makaleler, küçük görsellerli olanlara kıyasla %5 daha yüksek tıklanma oranı ve %3 daha fazla sitede kalma süresi elde ediyor. Bu etki, kullanıcının dikkatini çekme ve sitede tutma gücünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla her önemli içeriğinize en az bir adet kaliteli, konuyla alakalı görsel eklemeyi ihmal etmeyin.

Discover akışı son derece dır. Büyük kapak görselleri ve video önizlemeleri kullanıcıların dikkatini çeker. Bu yüzden içeriğinize mutlaka ilgi çekici görseller ekleyin ve video içerikler sunabiliyorsanız sunun. Yapılan analizler, görsel açıdan zengin içeriklerin Discover'dan daha fazla trafik çektiğini gösteriyor . Hatta Google'ın paylaştığı bir veriye göre, sahip makaleler, küçük görsellerli olanlara kıyasla ve elde ediyor. Bu etki, kullanıcının dikkatini çekme ve sitede tutma gücünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla her önemli içeriğinize en az bir adet kaliteli, konuyla alakalı görsel eklemeyi ihmal etmeyin. Sosyal etkileşimi teşvik edin: Kullanıcılarınızın içeriğinizi paylaşmasını, yorumlamasını veya beğenmesini sağlayacak yollar arayın. Sosyal medyada çok paylaşılan içerikler sadece yeni kitlelere ulaşmakla kalmaz, Google'ın da dikkatini çeker. Özellikle haber değeri taşıyan veya tartışma yaratabilecek konularda, makalenizin altında yorum bölümü bulundurmak veya sosyal paylaşım butonlarını görünür yapmak etkileşimi artırabilir. Ayrıca e-posta bültenleri ile sadık okuyucularınıza içerik göndermek, onların geri dönüp siteyle etkileşime girmesini sağlar). Unutmayın, Discover algoritması kullanıcıların sitenizi ne sıklıkta ziyaret ettiği gibi metrikleri bile göz önünde bulundurabiliyor. Sadık bir okuyucu kitlesi oluşturmak, bu yüzden, Discover performansına olumlu etki yapabilir.

Kullanıcılarınızın içeriğinizi paylaşmasını, yorumlamasını veya beğenmesini sağlayacak yollar arayın. Sosyal medyada çok paylaşılan içerikler sadece yeni kitlelere ulaşmakla kalmaz, Google'ın da dikkatini çeker. Özellikle haber değeri taşıyan veya tartışma yaratabilecek konularda, makalenizin altında yorum bölümü bulundurmak veya sosyal paylaşım butonlarını görünür yapmak etkileşimi artırabilir. Ayrıca ile sadık okuyucularınıza içerik göndermek, onların geri dönüp siteyle etkileşime girmesini sağlar). Unutmayın, Discover algoritması kullanıcıların sitenizi ne sıklıkta ziyaret ettiği gibi metrikleri bile göz önünde bulundurabiliyor. Sadık bir okuyucu kitlesi oluşturmak, bu yüzden, Discover performansına olumlu etki yapabilir. Takip edilebilirlik: Google, kullanıcılara Discover üzerinde belirli yayınları veya konuları takip etme imkânı sunuyor. Sitenizin marka olarak Google'da bir bilgi paneli (Knowledge Graph) varsa veya Google Haberler'de yer alıyorsa, kullanıcılar sizi Discover'da "takip et” diyerek ekleyebilir. Bu da içeriklerinizin ilgili kullanıcılara daha sık gösterilmesini sağlar. Örneğin, markanız Google'da bilgi grafiği olarak bulunuyorsa, kullanıcılar mobilde Discover akışından sizi takip edebilir ve yeni içeriklerinizi görme olasılıkları artar. Bu imkânı etkin kullanmak için markanızın Google'daki varlığını (Google Benim İşletmem profili, sosyal hesap bağlamaları, schema.org ile kuruluş bilgileri vs.) güncel tutun.

Uzmanların Paylaştığı İpuçları ve Stratejiler

Deneyimli SEO uzmanları ve yayıncılar, Google Keşfet'den trafik almak konusunda çeşitli taktikler ve görüşler paylaşıyor:

Google'dan resmi tavsiye: Google, Discover için herhangi bir özel SEO hilesi sunmuyor. Hatta "sayfalarınızın sıralamasını yükseltmek için, kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündüğünüz içeriği yayınlamak dışında herhangi bir yöntem yoktur” diyerek konuyu özetliyor. Bu, aslında her şeyin kullanıcı merkezli içerik üretimine bağlı olduğunu vurguluyor. Yani algoritmayı kandırmaya çalışmak yerine, enerjinizi gerçekten ilgi çekici, özgün içerikler oluşturmaya ve bunu mümkün olduğunca çok kullanıcıya ulaştırmaya harcamalısınız.

Google, Discover için herhangi bir özel SEO hilesi sunmuyor. Hatta "sayfalarınızın sıralamasını yükseltmek için, kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündüğünüz içeriği yayınlamak dışında herhangi bir yöntem yoktur” diyerek konuyu özetliyor. Bu, aslında her şeyin bağlı olduğunu vurguluyor. Yani algoritmayı kandırmaya çalışmak yerine, enerjinizi gerçekten ilgi çekici, özgün içerikler oluşturmaya ve bunu mümkün olduğunca çok kullanıcıya ulaştırmaya harcamalısınız. "Discover bir piyango gibidir” yaklaşımı: Google News Initiative eğitmeni Natalia Zaba, Discover trafiğinin öngörülemez olduğunu belirterek ilginç bir benzetme yapıyor: " Google Keşfet kumar gibidir . Bir kez orada içeriniz görünce rakamlar uçuyor, sonra birden duruyor. Tekrar nasıl gireceğinizi merak edersiniz; aslında bu bir piyango ve bunun çok kesin sebepleri var” diyor. Bu sözle, Discover'ın viral niteliğine dikkat çekiyor: Bazen bir içerik yakalanır ve patlama yapar, sonra aynı hızla düşer. Bu yüzden Discover'ı bir bonus trafik kaynağı olarak görüp tüm stratejiyi ona bağlamamak gerektiğini ifade ediyor. Zaba'nın kilit tavsiyeleri şöyle özetlenebilir: kullanıcı dostu olun, insanları şok etmeye veya kandırmaya çalışmayın, güncel ve kaliteli içerik sunun, kitlenizi iyi anlayın . Uzun vadeli marka stratejisine odaklanmanın, Discover'da görünmekten daha değerli olduğunu vurguluyor.

Google News Initiative eğitmeni Natalia Zaba, Discover trafiğinin öngörülemez olduğunu belirterek ilginç bir benzetme yapıyor: " . Bir kez orada içeriniz görünce rakamlar uçuyor, sonra birden duruyor. Tekrar nasıl gireceğinizi merak edersiniz; aslında bu bir piyango ve bunun çok kesin sebepleri var” diyor. Bu sözle, Discover'ın viral niteliğine dikkat çekiyor: Bazen bir içerik yakalanır ve patlama yapar, sonra aynı hızla düşer. Bu yüzden gerektiğini ifade ediyor. Zaba'nın kilit tavsiyeleri şöyle özetlenebilir: . Uzun vadeli marka stratejisine odaklanmanın, Discover'da görünmekten daha değerli olduğunu vurguluyor. Büyük görseller ve etkileşim: Avustralyalı SEO uzmanı Brodie Clark ve diğer pek çok uzman, Discover'da görsellerin kritik önem taşıdığını deneyimlerle göstermiştir. Brodie Clark'ın bir vaka çalışmasında, içeriklere eklenen büyük ve özgün görseller sayesinde Discover'dan gelen tıklamalarda kayda değer artış görülmüştür. Yine Google'ın açıkladığı istatistik de bu görüşü destekliyor: 1200 px genişliğinde yüksek kaliteli görsel kullanılan içerikler, küçük görsel kullananlara kıyasla bariz şekilde daha fazla tıklanma ve kullanıcı etkileşimi alıyor. Uzmanlar, bu yüzden görsel optimizasyonunu (yüksek çözünürlük, doğru boyut, alt etiketler, dosya adları) ihmal etmemenizi öneriyor.

Avustralyalı SEO uzmanı Brodie Clark ve diğer pek çok uzman, Discover'da deneyimlerle göstermiştir. Brodie Clark'ın bir vaka çalışmasında, içeriklere eklenen büyük ve özgün görseller sayesinde Discover'dan gelen tıklamalarda kayda değer artış görülmüştür. Yine Google'ın açıkladığı istatistik de bu görüşü destekliyor: kullanılan içerikler, küçük görsel kullananlara kıyasla bariz şekilde daha fazla tıklanma ve kullanıcı etkileşimi alıyor. Uzmanlar, bu yüzden görsel optimizasyonunu (yüksek çözünürlük, doğru boyut, alt etiketler, dosya adları) ihmal etmemenizi öneriyor. AMP ve Web Stories stratejisi: Bir diğer uzman taktiği, Google AMP teknolojisini ve özellikle Google Web Stories formatını kullanmak. Web Stories, dikey formatta görsel ağırlıklı hikâye içerikler sunan ve AMP altyapısını kullanan bir içerik türü. Dijital pazarlama ajansı upGrowth'un paylaştığı bir vaka çalışmasında, popüler konularda hazırlanan Web Stories içeriklerinin 15 gün gibi kısa bir sürede 1 milyonun üzerinde Discover gösterimi sağladığı belirtiliyor. Bu başarı, trend konular ile yeni nesil içerik formatlarını birleştirmenin potansiyelini gösteriyor. Yani AMP tabanlı hızlı içerikler (özellikle hikâye/anlatı formatında) Discover'da öne çıkmak için iyi bir strateji olabilir. AMP'nin hızlı yükleme avantajı ve Google'ın mobilde AMP'ye verdiği önem de bunda rol oynuyor.

Bir diğer uzman taktiği, ve özellikle formatını kullanmak. Web Stories, dikey formatta görsel ağırlıklı hikâye içerikler sunan ve AMP altyapısını kullanan bir içerik türü. Dijital pazarlama ajansı upGrowth'un paylaştığı bir vaka çalışmasında, popüler konularda hazırlanan Web Stories içeriklerinin 15 gün gibi kısa bir sürede sağladığı belirtiliyor. Bu başarı, trend konular ile yeni nesil içerik formatlarını birleştirmenin potansiyelini gösteriyor. Yani AMP tabanlı hızlı içerikler (özellikle hikâye/anlatı formatında) Discover'da öne çıkmak için iyi bir strateji olabilir. AMP'nin hızlı yükleme avantajı ve Google'ın mobilde AMP'ye verdiği önem de bunda rol oynuyor. Aşırı optimizasyondan kaçınma: Webtures gibi SEO ajansları, Discover için özel bir meta etiket veya teknik işaretleme kullanmanın gerekmediğini, hatta böyle bir şeyi zorlamanın yarardan çok zarar getirebileceğini söylüyor. Bazı yayıncıların "Discover etiketi” benzeri hilelere başvurduğu duyulsa da, Google bunları desteklemiyor. Hatta ünlü SEO yorumcusu Barry Schwartz, Discover'da görünmemesi gereken siteler için bir kara liste bile olduğunu bildirmişti). Bu nedenle, algoritmayı kandıracak aşırı teknik SEO oyunlarındansa, doğal içerik oluşturma ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmak en sağlıklısı. Temel kural: Eğer içerik hedef kitlenize gerçekten aradıkları bilgiyi sunuyorsa, Discover'da listelenme şansınız yüksektir.

Webtures gibi SEO ajansları, Discover için özel bir meta etiket veya teknik işaretleme kullanmanın gerekmediğini, hatta böyle bir şeyi zorlamanın yarardan çok zarar getirebileceğini söylüyor. Bazı yayıncıların "Discover etiketi” benzeri hilelere başvurduğu duyulsa da, Google bunları desteklemiyor. Hatta ünlü SEO yorumcusu Barry Schwartz, Discover'da görünmemesi gereken siteler için bir bile olduğunu bildirmişti). Bu nedenle, algoritmayı kandıracak aşırı teknik SEO oyunlarındansa, odaklanmak en sağlıklısı. Temel kural: Eğer içerik hedef kitlenize gerçekten aradıkları bilgiyi sunuyorsa, Discover'da listelenme şansınız yüksektir. Güven ve marka itibarı: Discover'da başarı, uzun vadede markanızın kullanıcı gözündeki itibarıyla da bağlantılı. SEO uzmanları, marka güveni ve sadık bir takipçi kitlesi oluşturmanın önemine dikkat çekiyor. Google, bir sitenin içeriklerine kullanıcıların nasıl tepki verdiğini (ne kadar paylaşıldı, diğer kanallarda ne kadar ilgi gördü) markanın güvenilirliğini belirlemek için kullanabiliyor. Bu yüzden içerik üreticilerinin sadece Google'a güvenmek yerine, bütünsel bir içerik stratejisi izlemesi öneriliyor: Sosyal medya etkileşimi, geri bildirimler, yorumlar, doğrudan trafiği artıran e-posta listeleri gibi unsurlar, genel marka sağlığınızı iyileştirerek Discover performansınıza dolaylı katkı yapabilir.

Teknik Gereksinimler ve AMP'nin Rolü

Google Keşfet'de yer almak için içeriğinizin teknik olarak da Google'ın beklentilerini karşılaması gerekir. İşte dikkat edilmesi gereken teknik noktalar:

bölümünde Google'a büyük görsel izni vermek üzere şu etiketi eklemelisiniz: . Aksi halde, Discover akışında içeriğiniz küçük bir thumbnail ile görünebilir ve bu da tıklanma oranını düşürür.

Mobil uyumluluk: Discover, öncelikle mobil cihazlarda Google uygulaması üzerinden kullanılıyor. Kullanıcıların büyük kısmı içerik kartlarına mobilde tıklıyor . Bu nedenle sitenizin mobil cihazlara tam uyumlu olması kritik önem taşıyor). Mobil uyumluluktan kasıt yalnızca ekran boyutuna uygunluk değil, aynı zamanda dokunmatik navigasyonun kolaylığı, yazıların okunabilirliği ve sayfa ögelerinin hızlı yüklenmesi demek. Eğer mobilde sayfanız düzgün çalışmaz veya içerik tüketimi zorsa, kullanıcı anında çıkacak ve Discover'da uzun vadeli performansınız düşecektir. Google, genel arama algoritmasında yıllardır mobil optimizasyona önem veriyor; Discover için de mobil uyum şart desek yanılmış olmayız.

Discover, öncelikle mobil cihazlarda Google uygulaması üzerinden kullanılıyor. Kullanıcıların büyük kısmı içerik kartlarına . Bu nedenle sitenizin olması kritik önem taşıyor). Mobil uyumluluktan kasıt yalnızca ekran boyutuna uygunluk değil, aynı zamanda dokunmatik navigasyonun kolaylığı, yazıların okunabilirliği ve sayfa ögelerinin hızlı yüklenmesi demek. Eğer mobilde sayfanız düzgün çalışmaz veya içerik tüketimi zorsa, kullanıcı anında çıkacak ve Discover'da uzun vadeli performansınız düşecektir. Google, genel arama algoritmasında yıllardır mobil optimizasyona önem veriyor; Discover için de desek yanılmış olmayız. Site hızı ve AMP: Teknik performansın önemli bir parçası da site hızıdır. Discover kullanıcıları sabırsız olabilir; içerik akışında anında başka seçeneğe kayabilirler. Sayfalarınızın hızlı açılması için gereksiz scriptleri kaldırın, görselleri sıkıştırın ve mümkünse AMP (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) kullanın. Google Keşfet'de AMP kullanımı bir zorunluluk değil ancak AMP sayfaları, mobil hız avantajı sayesinde rakiplerin önüne geçmenizi sağlayabilir. AMP kullanmak, özellikle haber siteleri için yaygın bir pratik ve Discover'da AMP sayfalarının performansını Search Console'dan ayrı olarak izlemek de mümkün. AMP'nin bir diğer avantajı, Google'ın Discover'da büyük görseller göstermesine otomatik olarak izin vermesidir (AMP sayfalar default olarak bu izni sağlar). AMP kullanmıyorsanız, sayfanın

Teknik performansın önemli bir parçası da site hızıdır. Discover kullanıcıları sabırsız olabilir; içerik akışında anında başka seçeneğe kayabilirler. Sayfalarınızın hızlı açılması için gereksiz scriptleri kaldırın, görselleri sıkıştırın ve mümkünse kullanın. Google Keşfet'de ancak AMP sayfaları, mobil hız avantajı sayesinde rakiplerin önüne geçmenizi sağlayabilir. AMP kullanmak, özellikle haber siteleri için yaygın bir pratik ve Discover'da AMP sayfalarının performansını Search Console'dan ayrı olarak izlemek de mümkün. AMP'nin bir diğer avantajı, Google'ın Discover'da büyük görseller göstermesine otomatik olarak izin vermesidir (AMP sayfalar default olarak bu izni sağlar). AMP kullanmıyorsanız, sayfanın Yüksek çözünürlüklü görseller: Teknik gereksinim demişken, görsellerinizi en az 1200 piksel genişlikte yükleyin. Google'ın resmi açıklamasına göre, Discover'da büyük resim kartı olarak görünebilmek için bu şarttır ve ya yukarıda bahsedilen meta etiketiyle ya da AMP kullanarak bu özelliği etkinleştirmek gerekir. Örneğin WordPress kullanıyorsanız, kaynak görsellerinizi 1200px'den aşağı düşürmeyin ve eklendiğinden emin olun. Ayrıca kapak görseli olarak sadece logo veya metin içeren basit görseller kullanmaktan kaçının ; bunun yerine haberi temsil eden ilgi çekici bir fotoğraf tercih edin. Görsel dosya adlarının ve alt metinlerinin de açıklayıcı olmasına dikkat edin – bu hem SEO'ya katkı sağlar hem de görsel aramalardan trafik çekebilir.

Teknik gereksinim demişken, görsellerinizi en az yükleyin. Google'ın resmi açıklamasına göre, Discover'da büyük resim kartı olarak görünebilmek için bu şarttır ve ya yukarıda bahsedilen meta etiketiyle ya da AMP kullanarak bu özelliği etkinleştirmek gerekir. Örneğin WordPress kullanıyorsanız, kaynak görsellerinizi 1200px'den aşağı düşürmeyin ve eklendiğinden emin olun. Ayrıca kapak görseli olarak ; bunun yerine haberi temsil eden ilgi çekici bir fotoğraf tercih edin. Görsel dosya adlarının ve alt metinlerinin de açıklayıcı olmasına dikkat edin – bu hem SEO'ya katkı sağlar hem de görsel aramalardan trafik çekebilir. İçerik yapısı ve temiz kod: Sayfalarınız teknik olarak hatasız olmalıdır. HTML hataları, bozuk yapılandırmalar Discover'da sorun yaratabilir. Örneğin haber içeriklerinde başlık (H1), tarih, yazar bilgisi net bir şekilde kodlanmış olsun. Düzgün bir JSON-LD yapılandırmasıyla makale şemasını eklemek de yardımcı olabilir. Google botları sayfanızı tararken önemli öğeleri kolayca çıkarsın ki içeriğiniz güvenilir görünsün. Ayrıca aşırı reklam, rahatsız edici pop-up'lar gibi kullanıcı deneyimini bozan unsurlardan kaçının – bunlar Discover için negatif sinyal olabilir (Google Haberler yönergeleri içeriğin etrafındaki reklamların makul seviyede olmasını önerir). Son olarak, HTTP durum kodlarınızın doğru olduğunu, mobil ve masaüstünde benzer içerik sunulduğunu (responsive design) ve SSL güvencesi bulunduğunu kontrol edin. Tüm bu teknik detaylar, sitenizin genel kalite algısını yükseltecek ve Discover'a uygun bir platform sunacaktır.

Sayfalarınız teknik olarak hatasız olmalıdır. HTML hataları, bozuk yapılandırmalar Discover'da sorun yaratabilir. Örneğin haber içeriklerinde net bir şekilde kodlanmış olsun. Düzgün bir makale şemasını eklemek de yardımcı olabilir. Google botları sayfanızı tararken önemli öğeleri kolayca çıkarsın ki içeriğiniz güvenilir görünsün. Ayrıca aşırı reklam, rahatsız edici pop-up'lar gibi kullanıcı deneyimini bozan unsurlardan kaçının – bunlar Discover için negatif sinyal olabilir (Google Haberler yönergeleri içeriğin etrafındaki reklamların makul seviyede olmasını önerir). Son olarak, olduğunu, mobil ve masaüstünde benzer içerik sunulduğunu (responsive design) ve bulunduğunu kontrol edin. Tüm bu teknik detaylar, sitenizin genel kalite algısını yükseltecek ve Discover'a uygun bir platform sunacaktır. Google Search Console & Discover raporu: Teknik açıdan baktığımızda, Discover trafiğini ölçmek için Search Console'da özel bir Discover raporu bulunur. Ancak Google, bu raporun görünmesi için sitenizin Discover'da belirli bir eşiğin üzerinde gösterim almış olmasını şart koşuyor. Yapılan testlere göre bu eşik son 16 ayda yaklaşık 1.000 Discover gösterimi olarak saptanmış. Yani eğer henüz o seviyeye ulaşmadıysanız, Search Console'da Discover sekmesini görmeyebilirsiniz. Bu durum moralinizi bozmasın; düzenli olarak kaliteli içerik üretip gerekli optimizasyonları yaptığınızda zamanla Discover trafiğiniz artabilir. Discover raporuna eriştiğinizde ise en çok hangi içeriklerinizin öne çıktığını, kaç gösterim ve tıklama aldığınızı, AMP ile normal sayfa performans farklarını, kullanıcıların hangi ülkelerden geldiğini vb. analiz edebilirsiniz. Bu veriler, stratejinizi daha da iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Başarı Örnekleri ve Vaka Çalışmaları

Gerçek dünyadan bazı örnekler ve deneyimler, Google Keşfet'de başarılı olmanın yollarını daha somut hale getiriyor:

Dikkat çekici görsel kullanımının etkisi: Birçok haber sitesi, Discover'da öne çıkmak için manşet görsellerini özellikle çarpıcı tasarlar. Örneğin, son dakika haberlerinde kırmızı arka plan üzerinde "Son Dakika” ifadesi kullanmak yaygın bir yöntemdir. Webtures, pek çok sitenin bu yolla diğer içerikler arasında daha tıklanabilir göründüğünü belirtiyor. Gerçekten de Discover akışında göze çarpan bir görsel, kullanıcıların içeriğe tıklama olasılığını artırıyor. Bu stratejiyi kendi içeriklerinizde, konuyla alakalı çekici bir görsel ve gerekirse üzerine açıklayıcı bir metin ekleyerek uygulayabilirsiniz (ancak görselin tamamını metinle doldurmamaya dikkat edin).

Birçok haber sitesi, Discover'da öne çıkmak için manşet görsellerini özellikle çarpıcı tasarlar. Örneğin, son dakika haberlerinde kırmızı arka plan üzerinde "Son Dakika” ifadesi kullanmak yaygın bir yöntemdir. Webtures, pek çok sitenin bu yolla diğer içerikler arasında daha belirtiyor. Gerçekten de Discover akışında göze çarpan bir görsel, kullanıcıların içeriğe tıklama olasılığını artırıyor. Bu stratejiyi kendi içeriklerinizde, konuyla alakalı çekici bir görsel ve gerekirse üzerine açıklayıcı bir metin ekleyerek uygulayabilirsiniz (ancak görselin tamamını metinle doldurmamaya dikkat edin). Büyük görsellerle artan trafik: Bir SEO blogunda paylaşılan case study, bir sitenin on makalesinin Google Keşfet'de yer almasıyla ilgili deneyimleri anlatıyor. Bu vakada, yazar özellikle yüksek çözünürlüklü görseller kullanmanın altını çiziyor. Örneğin Air Jordan spor ayakkabıları hakkında bir inceleme yazısı, büyük ve kaliteli görsellerle zenginleştirildikten sonra Discover'da gösterilmiş ve beklenenden çok daha fazla trafik getirmiş . Bu ve benzeri örnekler, görsel optimizasyonunun somut faydalarını ortaya koyuyor. Eğer içeriklerinizde stok fotoğraflar yerine özgün fotoğraflar veya tasarımlar kullanabilirseniz, rakiplerden ayrışma şansınız yükselir.

Bir SEO blogunda paylaşılan case study, bir sitenin on makalesinin Google Keşfet'de yer almasıyla ilgili deneyimleri anlatıyor. Bu vakada, yazar özellikle altını çiziyor. Örneğin Air Jordan spor ayakkabıları hakkında bir inceleme yazısı, büyük ve kaliteli görsellerle zenginleştirildikten sonra Discover'da gösterilmiş ve beklenenden çok daha fazla trafik getirmiş . Bu ve benzeri örnekler, ortaya koyuyor. Eğer içeriklerinizde stok fotoğraflar yerine özgün fotoğraflar veya tasarımlar kullanabilirseniz, rakiplerden ayrışma şansınız yükselir. Web Stories ile viral başarı: upGrowth adlı dijital pazarlama ajansı, 2021 yılında bir müşteri için gerçekleştirdiği çalışmada Google Keşfet'de 15 gün içinde 1 milyondan fazla gösterim elde etmeyi başardı . Bunu mümkün kılan strateji, Google Web Stories formatını kullanarak o an popüler olan konularda hızlı içerikler üretmekti. Web Stories, tıpkı Instagram hikayeleri gibi, görsel ve kısa metinlerin ardışık sayfalarda aktığı bir format. Bu format, Google uygulamasında Discover'ın içinde veya ayrı bir sekmede kullanıcılara sunulabiliyor. upGrowth vakasında, örneğin teknoloji ve yaşam tarzı trendlerine dair hazırlanmış birkaç Web Stories içerik, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bu örnek, yeni içerik formatlarını denemenin ve trend konular yakalamanın Discover'da nasıl çarpan etkisi yapabileceğini gösteriyor.

upGrowth adlı dijital pazarlama ajansı, 2021 yılında bir müşteri için gerçekleştirdiği çalışmada Google Keşfet'de elde etmeyi başardı . Bunu mümkün kılan strateji, formatını kullanarak o an popüler olan konularda hızlı içerikler üretmekti. Web Stories, tıpkı Instagram hikayeleri gibi, görsel ve kısa metinlerin ardışık sayfalarda aktığı bir format. Bu format, Google uygulamasında Discover'ın içinde veya ayrı bir sekmede kullanıcılara sunulabiliyor. upGrowth vakasında, örneğin teknoloji ve yaşam tarzı trendlerine dair hazırlanmış birkaç Web Stories içerik, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bu örnek, yeni içerik formatlarını denemenin ve trend konular yakalamanın Discover'da nasıl çarpan etkisi yapabileceğini gösteriyor. Evergreen içeriğin ikinci baharı: Atarget="_blank" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" hrefs'in bir Discover analizine göre, Discover trafiğinin büyük bölümü içerik yayınlandıktan sonraki ilk 2-3 günde gelse de bazı evergreen (zamansız) içerikler aylar sonra bile trafik çekebiliyor. Örneğin bir sağlık blogundaki "dengeli beslenme ipuçları” yazısı, yayınlandıktan çok sonra bir kullanıcı grubunun ilgisini çekip Discover'a düşebiliyor. Bu durum genellikle, kullanıcıların o konuya yönelik yeni bir ilgi geliştirmesiyle (örneğin yılbaşında "diyet” konusunun popülerleşmesi) tetikleniyor. Böylece eski bir yazınız Discover sayesinde yeniden görünürlük kazanabiliyor . Bunu fırsata çevirmek için, evergreen içeriklerinizi periyodik olarak güncelleyin ve kalitesini koruyun. İleride o konu trend olursa, Google sizin önceden yayınladığınız içeriği kullanıcılara sunmaktan çekinmez.

Atarget="_blank" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" hrefs'in bir Discover analizine göre, Discover trafiğinin büyük bölümü içerik yayınlandıktan sonraki ilk 2-3 günde gelse de bazı aylar sonra bile trafik çekebiliyor. Örneğin bir sağlık blogundaki "dengeli beslenme ipuçları” yazısı, yayınlandıktan çok sonra bir kullanıcı grubunun ilgisini çekip Discover'a düşebiliyor. Bu durum genellikle, kullanıcıların o konuya yönelik yeni bir ilgi geliştirmesiyle (örneğin yılbaşında "diyet” konusunun popülerleşmesi) tetikleniyor. Böylece eski bir yazınız Discover sayesinde . Bunu fırsata çevirmek için, evergreen içeriklerinizi periyodik olarak güncelleyin ve kalitesini koruyun. İleride o konu trend olursa, Google sizin önceden yayınladığınız içeriği kullanıcılara sunmaktan çekinmez. Discover trafiğinin dalgalanması: Birçok yayıncı, Discover trafiğinin süreklilik göstermediğini fark etmiştir. Örneğin bir haber sitesi editörü, bazı haberlerinin bir gün Discover'da patlama yapıp on binlerce ziyaretçi getirdiğini, ertesi gün ise aynı içeriğin akıştan kaybolduğunu paylaşıyor. Natalia Zaba'nın "piyango” benzetmesi de bu durumu doğrular şekilde: Discover'da virallik kazanmak geçici olabiliyor. Bu dalgalanma normaldir, çünkü Discover kullanıcı ilgisine göre sürekli tazelenir ve dün popüler olan bir şey bugün yerini başka bir konuya bırakabilir. Bu nedenle başarıyı devamlı kılmak için içerik üretimine ve dağıtımına kesintisiz devam etmek gerekir. Bir makalenizin Discover'dan aniden çok trafik alması durumunda, o fırsatı iyi değerlendirin: Örneğin ilgili içeriklerinize o sırada dahili linkler ekleyin, o konuyu derinleştiren yeni bir içerik yayınlayın veya sosyal medyada o başarıyı paylaşarak yeni takipçiler kazanın. Ancak ertesi gün düşüş olursa da panik yapmayın; bu, Discover'ın doğası gereğidir.



Özetle, Google Keşfet'de yer almak, kaliteli içerik üretimi, doğru SEO uygulamaları ve iyi bir kullanıcı deneyiminin birleşimini gerektirir. Google Keşfet'ın içerik seçimi tamamen kullanıcı odaklı olduğu için, sitenizde yayınladığınız her içeriği hedef kitlenize değer katacak şekilde planlamalısınız. Teknik açıdan sitenizi mobil uyumlu, hızlı ve sorunsuz hale getirmek; büyük ve ilgi çekici görseller kullanmak; AMP gibi teknolojilerden yararlanmak işinizi kolaylaştıracaktır.

Unutmayın, Discover trafiği her ne kadar çekici olsa da öngörülemez bir yapıya sahiptir. En iyi yaklaşım, Discover'ı stratejinizin merkezine koymak yerine, kaliteli içerik stratejinizin doğal bir yan ürünü olarak görmektir. Kaliteli, ilgi çekici ve güvenilir içerikler ürettikçe, Google'ın kullanıcılarına sunmak isteyeceği türden bir kaynak haline geleceksiniz. Bu da er ya da geç, Google Keşfet'de sizi görünür kılacaktır. Başarıya ulaşmış örneklerde de görüldüğü gibi, sabırlı olup en iyi uygulamaları takip edenler, Discover'ın sağladığı yüksek trafik fırsatından en iyi şekilde yararlanıyor.

Site trafiğinizde sürdürülebilir bir büyüme için, kullanıcıyı merkeze koyan ve değişen dijital trendleri yakından izleyen bir yayın politikası izleyin. Böylece Google Keşfet gibi platformlar, markanızı yeni kitlelere ulaştıran güçlü bir araç haline gelecektir.

Kaynaklar

Yukarıdaki kaynaklar ve uzman görüşleri ışığında, sitenizi ve içeriklerinizi Google Keşfet için hazır hale getirebilir; uzun vadede kaliteli ve sürdürülebilir bir trafik artışı yakalayabilirsiniz. Unutmayın, Discover'da başarı bir gecede gelmeyebilir, ancak kullanıcı odaklı doğru stratejilerle hareket edenler er ya da geç ödülünü alacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi