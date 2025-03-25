GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
TEKNOLOJİ Haberleri

Selçuklu Belediyesi duyurdu! Son gün 25 Mayıs

- Güncelleme Tarihi:

Selçuklu Belediyesi duyurdu! Son gün 25 Mayıs
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde 13-15 Mayıs tarihlerinde bu yıl 2.’si düzenlenecek olan TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması’na ön başvurular başladı.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 yarışması başlıyor. Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunarak yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin amaçlandığı ve geleceğin mühendislerini, teknoloji liderlerini ve mucitlerinin yetiştirilmesi hedeflendiği TEKNO-SEL 2025, 13-15 Mayıs tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenecek. Farklı okullardan yüzlerce öğrencinin çeşitli kategorilerde tasarladıkları robotlar ile yarışacağı organizasyon için 24 Mart'ta başlayan ön başvurular 25 Nisan'a kadar sürecek. Konya'nın en büyük teknoloji yarışması olan Selçuklu TEKNOSEL'in artarak devam edecek teknoloji dalgası, gençlere teknolojik projeler geliştirmesi için özel bir platform sunacak ve tüm katılımcılara ilham verici bir ortam sağlayacak.

Yarışmalar, Robotik ve Serbest Proje alanları olmak üzere toplam 8 ana kategoride gerçekleştirilecek. Serbest Proje, Tasarla Çalıştır ve Mini Drone kategorilerine Konya genelinde, diğer kategorilerde ise Selçuklu sınırlarında başvurular kabul edilecek. Serbest Proje kategorisinde düzenlenecek yarışmalara başvurular, Akıllı Şehirler, Tarım ve Su, Enerji, İmalat ve Verimlilik temalarında; yazılım, mekanik, mekatronik ve sosyal proje türlerinde yapılacak. Yarışmaya başvurmak isteyen katılımcılar tekno-sel.com.tr adresinden yarışmayla ilgili tüm detaylara ulaşabilecek.

Serbest Proje kategorisinde düzenlenecek yarışmalar için 75 takım için 75 adet stant kurulacak. Takımlar yarışmaya katıldıkları ürünleri stantlarda sergileyecek ve sırası gelen takım jüri önüne çıkacak. Organizasyon süresi boyunca her bir stant içerisinde yarışmaya katılan projeler sergilenecek. Uluslararası Spor Salonu'nun otopark alanında kurulacak olan teşhir çadırlarında ise yıl boyunca üretim ve satış yapan okulların ürün tanıtım sergisi, üniversiteler, T3 Vakfı (Deneyap, Bilim Konya), SETAP atölye etkinlikleri, Gençlik Meclisi ve Selçuklu Belediyespor Kulübü yer alacak. Çadır alanında öğrencilerle birlikte eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölye aktiviteleri gerçekleştirilecek ve çeşitli oyunlar oynanacak. Etkinlik boyunca katılımcılar teknolojiyle iç içe olmanın keyfini çıkaracak.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER