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Aksaray’a Kar Geri Dönüyor! Yağmur ve Dondurucu Soğuklar Kapıda

Aksaray’a Kar Geri Dönüyor! Yağmur ve Dondurucu Soğuklar Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray ve ilçeleri için kritik hava durumu uyarısı yaptı. 17 Mart Pazartesi günü rüzgârla başlayacak olan olumsuz hava koşulları, hafta boyunca yağmur, kar ve dondurucu soğuklarla devam edecek.

Pazartesi Günü Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

Haftanın ilk günü olan 17 Mart Pazartesi, Aksaray genelinde kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Salı Günü Yağmur Bekleniyor

18 Mart Salı günü Aksaray genelinde sağanak yağış etkili olacak. Yağmurun özellikle tarım arazileri için olumlu olacağı belirtilirken, sürücülerin kaygan zemin ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Çarşamba Kar Geliyor, Sıcaklıklar Düşüşe Geçiyor

19 Mart Çarşamba günü ise yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava dalgası Aksaray'ı etkisi altına alacak. Gece sıcaklıklarının yer yer -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Perşembe Gecesi Dondurucu Soğuk: -10°'ye Kadar Düşecek

20 Mart Perşembe günü ise Aksaray'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde gece sıcaklıklarının -10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, don olaylarına karşı çiftçilerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtiyor.

Aksaray'da yaşayan vatandaşların hem sağlık açısından hem de tarımsal üretim için dikkatli olmaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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