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BİM, Carrefour, A101, Migros ve ŞOK’ta Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Çılgın İndirim!

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BİM, Carrefour, A101, Migros ve ŞOK’ta Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Çılgın İndirim!
Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları, bugün itibarıyla büyük oranda düştü. BİM, Carrefour, A101, Migros ve ŞOK raflarında başlayan indirimlerle tüketiciler, ürünleri 229 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

Ekonomik Segment: En Uygun Fiyatlı Yağlar

  • Torku Ayçiçek Yağı 5 lt (Pet Şişe): 229 TL
  • Oba Ayçiçek Yağı 5 lt (Pet Şişe): 229 TL
  • Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 5 lt (Pet): 240 TL
  • Orta Segment: Dengeli Kalite ve Fiyat
  • Emek Ayçiçek Yağı 5 lt (Teneke): 259,90 TL
  • TMO Ayçiçek Yağı 5 lt (Pet): 270 TL
  • Sırma Ayçiçek Yağı 5 lt (Pet): 289 TL

Premium Kategorideki Ürünler

  • Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt (Teneke): 384,95 TL
  • Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 lt (Teneke): 427,80 TL

Gıda mühendisleri, ayçiçek yağı alırken "son kullanma tarihi, ambalaj tipi (teneke tercih edilmeli) ve TMO gibi devlet destekli markaların" öncelenmesini tavsiye ediyor. Ayrıca, Ukrayna veya Rusya menşeli yağlar yerine yerli üretim ürünlere yönelmesi vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #bim #a101 #şok #migros #ay çiçek yağı

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