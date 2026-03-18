Çenesiz ve Kuru ailelerinin acı günü

İşadamı Mehmet Çenesiz'in torunu, Mustafa Kuru'nun oğlu Ramazan Zahit Kuru vefat etti.
Rahatsızlığı nedeni ile bir süredir tedavi gören 8 yaşındaki Ramazan Zahit Kuru bugün hayata gözlerini yumdu. Ramazan Zahit Kuru, Kurtuluş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Konya milletvekili Mustafa Hakan Özer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Çenesiz ve Kuru ailelerinin yakınları ve sevenleri katıldı.
(Bekir Turan)