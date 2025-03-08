Efecan Kültür Öldü Mü, Neden Öldü? Fenomen Efecan Kültür Kimdir, Kaç Yaşındaydı?
Fenomen Efecan Kültür’ün ölüm haberi, sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür’ün vefatını ünlü YouTuber Taylan Özgüç Danyıldız sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Efecan Kültür neden hayatını kaybetti ve kaç yaşındaydı?
Efecan Kültür Öldü Mü, Neden Öldü?
TikTok fenomeni Efecan Kültür, birkaç ay önce aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayıp hastaneye kaldırılmıştı. Instagram üzerinden, YouTuber Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Efecan Kültür, 24 yaşında hayatını kaybetti.
Taylan Özgüç Danyıldız, yaptığı paylaşımdan şu sözleri dile getirdi: "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık."
Efecan Kültür Kimdir?
Efecan Kültür, TikTok'ta 155 binden fazla takipçiye sahipti. Genç fenomen, özellikle yemek yediği videolarla tanınan ve canlı yayınlarda kamera karşısına geçerek yemek yemesiyle popülerlik kazanmıştı. Güney Kore çıkışlı 'Mukbang' akımına ait videoları ile dikkat çekmişti, bu akım, insanların internet üzerinden başkalarının yemek yemesini izlemesi olarak tanımlanıyordu.
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