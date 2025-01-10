Efsane Filmi Nerede Hangi Köyde Çekildi? Efsane Filminin Konusu ve Oyuncuları Kimler?

2024 yapımı Efsane filmi, izleyicileri etkileyen mekanları ve atmosferiyle dikkat çekiyor. Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt’un başrollerini üstlendiği film, yoğurtçuluk geleneği ve aile bağlarını işleyen sürükleyici bir hikaye sunuyor. Peki, Efsane filmi hangi köyde çekildi? İşte filmin çekim yerleri, konusu ve oyuncuları!

Türk sinemasının son dönemdeki dikkat çeken yapımlarından biri olan Efsane filmi, 9 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği ve 2024'te vizyona giren bu yapım, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Filmin çekildiği mekanlar, etkileyici konusu ve yıldız oyuncuları, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Efsane Filminin Konusu Nedir?

Efsane, Çorum'da yaşayan Sadık ve ailesinin nesillerdir süregelen yoğurtçuluk geleneğini konu alıyor. Aile, ürettikleri yoğurdun şifalı lezzetiyle bilinirken, bu sır aile büyüğü Dede tarafından titizlikle korunmaktadır. Hikaye, yaz mevsiminde Dede'nin evinin çatısına kar yağmasıyla başlıyor.

Anlatıya göre, yaz günü kar yağan çatı, sır sahibinin bu bilgiyi bir başkasına devretmesini gerektirir. Aksi takdirde aile büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktır. Bu olağanüstü olay, Yoğurtçuoğlu ailesini bir araya getirir. Ancak sırrı öğrenmek isteyen sadece Sadık değildir; uzun süredir ailesiyle bağını koparan ikiz kardeşi Özgür de bu mücadeleye katılır. İkizler arasında efsanevi yoğurdun sırrını öğrenmek için kıyasıya bir rekabet başlar. Bu süreçte hem eğlenceli hem de duygusal anlar izleyiciyi ekrana bağlar.

Efsane Filminin Oyuncu Kadrosu

Efsane filmi, dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İşte filmdeki başlıca oyuncular ve rolleri:

Ahmet Kural: Sadık / Özgür (İkiz kardeşler)

Sadık / Özgür (İkiz kardeşler) Cengiz Bozkurt: Faruk

Faruk Cemile Canyurt: Aynur

Aynur Serdar Gökhan: Dede

Dede Şinasi Yurtsever: Kasap Şevket

Kasap Şevket Ayhan Taş: Tamirci

Tamirci Sadi Celil Cengiz : Hamamcı

: Hamamcı Elif Ongan: Öznur

Öznur Devrim Saltoğlu: İmam

İmam Burcu Gönder: Banu

Banu Tuana Tezsay: Sevim

Sevim Ferhan Vural: Evsiz

Evsiz Rojhat Özsoy: Umut

Efsane Filmi Neden İzlenmeli?

Efsane filmi, Türk kültürünün geleneklerini ve aile bağlarını ön plana çıkaran etkileyici mesajlar içeriyor. Mizahi unsurları ve dramatik hikayesiyle izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal bir deneyim sunuyor. Çorum'un doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, filmin atmosferini tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Selçuk Aydemir'in başarılı yönetmenliği ve Ahmet Kural ile Cengiz Bozkurt gibi sevilen isimlerin performansları, filmi izlemek için yeterli bir neden oluşturuyor. Geleneksel değerlerle modern bir anlatıyı buluşturan Efsane filmi, Türk sinemasının son yıllardaki en dikkat çekici yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Efsane Filmi Nerede Çekildi?

Efsane filmi, Çorum'un Kargı ilçesindeki tarihi Hacıhamza köyünde çekildi. Köy, doğal güzellikleri ve mistik atmosferiyle film için eşsiz bir sahne oluşturdu. Çekimlerde, hikayenin ruhuna uygun sahneler yaratmak için köyde özel alanlar hazırlandı. Çorum'un tarihi dokusu ve doğal manzaraları, filmin görselliğini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi