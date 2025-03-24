Fadi Ne Demek? Fadi İsminin Anlamı Nedir?

Başrollerinde Merve Dizdar'ın yer aldığı Kral Kaybederse dizisinde, izleyiciler Fadi isminin anlamını merak etmeye başladı. Peki, Fadi ismi ne anlama gelir?
Fadi, Türkçede iki farklı anlamda kullanılmaktadır:
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Kurtaran, kurtarıcı – Bu anlamda Fadi, birini tehlikeden veya zor bir durumdan kurtaran kişi olarak tanımlanır.
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Kurtarmak, kurtarılmış olan – Bu tanımda ise Fadi, kurtarma eylemiyle ilişkili bir isimdir.
Kısacası, Fadi ismi, genellikle kurtaran ya da kurtarıcı olarak bilinse de, bazen kurtarılmış olan anlamında da kullanılmaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi