YAŞAM Haberleri

İnsan vücudunda "glabella" nerededir? Beyaz'la Joker sorusu

- Güncelleme Tarihi:

İnsan vücudunda “glabella“ nerededir? Beyaz’la Joker sorusu

İnsan anatomisinde her bir noktanın özel bir ismi olduğu gibi, yüz bölgesinde de ilk bakışta fark edilmeyen ancak tıbbi ve estetik açıdan büyük önem taşıyan noktalar bulunmaktadır. Bunlardan biri de Latince kökenli bir kelime olan ve "pürüzsüz, tüysüz" anlamına gelen glabella'dır.

İnsan vücudunda "glabella" tam olarak nerede konumlanmıştır?

Glabella, yüzün tam merkez hattı üzerinde, iki kaşın arasında ve burnun hemen üstünde yer alan kemiksi bölgedir. Alın kemiğinin (frontal kemik) en alt ve en çıkıntılı kısımlarından birini oluşturur.

Glabella'nın Önemi Nedir?

  • Tıbbi Muayene: Doktorlar, sinir sistemi kontrolü sırasında "glabella refleksi" adı verilen bir testi kullanırlar. Bu bölgeye hafifçe vurulduğunda gözlerin kırpılması normal bir tepkiyken, durmaksızın kırpılması bazı nörolojik durumların habercisi olabilir.

  • Estetik ve Mimik: Günlük hayatta "kaş çatmak" olarak bildiğimiz eylem bu bölgede yoğunlaşır. Zamanla bu hareketin tekrarlanmasıyla glabella bölgesinde oluşan dikey çizgiler, estetik müdahalelerde (botoks vb.) en sık çalışılan alanlardan biridir.

  • Antropoloji: Kafatası ölçümlerinde (kraniyometri) glabella, başın ön kısmındaki en belirgin referans noktalarından biri olarak kabul edilir.

Cevap: İki kaşın arasındaki boşluk.

