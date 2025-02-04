MEDAŞ UYARDI | Karaman’ın 2 ilçesinde elektrikler kesilecek!

4 Şubat 2025 tarihinde kesinti yapılacak bölgeler şu şekilde:
ERMENEK
04.02.2025 10:00 - 04.02.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3002 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3008 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3009 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3011 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3013 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3015 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3016 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3021 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3022 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3023 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3024 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3028 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3033 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3036 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3047 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3049 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ 3052 Sokak
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
KARAMAN ERMENEK KAZANCI BELDESİ, MERKEZ MAHALLESİ KÖYÖNÜ Sokak
MERKEZ
04.02.2025 09:00 - 04.02.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KARAMAN MERKEZ ÇAKIRBAĞ KÖYÜ, ESENTEPE MEVKİİ ESENTEPE KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YAZILI KÖYÜ YAZILI KümeEvleri
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi