Recep ayı başladı mı, ne zaman 2026? 2026 Recep Ayı ne zaman başlayacak?
Mübarek Üç Aylar’ın ilk durağı olan Recep ayına kısa bir süre kala, müminler bu manevi dönemin ne zaman başlayacağını merak ederek arama motorlarında araştırmalar yapıyor. İbadet ve rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek zaman dilimine yaklaşılırken, “Recep ayı ne zaman başlıyor?” sorusu da gündemin en çok aranan başlıklarından biri hâline geldi.
Üç Aylar'ın başlangıcına ilişkin 2026 yılı tarihleri belli oldu. İşte Recep, Şaban ve Ramazan aylarına dair merak edilen zaman çizelgesi…
RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? (2025–2026)
Hicri takvime göre üç aylar, bu yıl 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor. 2026 yılına ait ay tarihleri ise şöyle:
Receb Ayı: 15 – 19 Ocak 2026
Şaban Ayı: 20 Ocak – 2 Şubat 2026
Ramazan Ayı: 19 Şubat 2026 – 19 Mart 2026
RECEP AYININ ÖNEMİ
Recep ayı, İslam âleminde Üç Aylar'ın başlangıcı olması nedeniyle özel bir anlam taşır. "Allah'ın ayı” olarak anılması da bu dönemin manevi değerini artıran önemli bir unsurdur.
Ayrıca Regaip Kandili de Recep ayı içinde idrak edilir ve bu gece, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir fırsat zamanı olarak kabul edilir.
Müminler bu ayı; nefsi terbiye etmek, kötülüklerden uzaklaşmak, iyilikleri artırmak ve manevi arınmayı güçlendirmek için değerlendirmeye gayret eder.
