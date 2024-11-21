Şehrazat dizisi ne zaman başlayacak? Dizi oyuncuları kimler? Şehrezat konusu nedir?

İran televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden Şehrazad’ın yerli uyarlaması Şehrazat yakında Türk televizyonları ile buluşacak. İzleyicilerin merakla beklediği Şehrazat dizisinin konusu nedir? Başrol oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

Star TV'nin, OGM Pictures yapımı yeni dizisi "Şehrazat" için heyecan dolu geri sayım başladı. Son dakika haberlere göre başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Büyük bir merakla beklenen "Şehrazat", çok yakında Star TV ekranlarında olacak.

Yapımcılığını Onur Güvenatam üstlendi!

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği ve yönetmenliğini Çağrı Villa Lostuvalı'nın yaptığı "Şehrazat" dizisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın yer aldığı dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Şehrazat dizisi oyuncuları kimler?

Güncel haberlerden gelen bilgilere göre; Bir dönem dizisi olarak ekranlara gelecek olan "Şehrazat", güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın yer aldığı dizinin oyuncular Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata ve Tamer Levent gibi usta ve genç yetenekler bir araya geliyor.

Şehrazat dizisinin konusu nedir?

Çekimleri hızla devam eden Şehrazat dizisi, İstanbul'da geçen imkânsız bir aşk hikâyesini konu alıyor. Tıp fakültesinde okuyan, güçlü ve umut dolu bir genç kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat ile mutlu bir gelecek hayali kurmaktadır. Ancak Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi, hayatlarını altüst eder.

Sevdiği adamı darağacından kurtarmak için çare arayan Şehrazat, karanlık nüfuzu ile tanınan Büyükbey'den yardım istemek zorunda kalır. Ancak Büyükbey'in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız değildir.

Büyükbey'in kızı Şirin ve yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği, onun imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı köklü bir şekilde değişir. Bu karmaşık ilişkiler ağında, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Kaynak : sanalmuhabir

Kaynak: Haber Merkezi