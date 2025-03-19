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Şişhane Metrosu Açık mı? Metro Seferleri Neden Durduruldu? M2 Metro Kapatıldı mı, Neden?

Şişhane Metrosu Açık mı? Metro Seferleri Neden Durduruldu? M2 Metro Kapatıldı mı, Neden?
Metro İstanbul, 19 Mart günü bazı istasyonların geçici olarak kapatıldığını duyurdu. M1, M2 ve F1 hatlarında belirli duraklarda sefer yapılmazken, Şişhane metrosunun açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar…

Metro İstanbul, 19 Mart günü bazı hatlarda seferlerin durdurulduğunu duyurdu. M1, M2 ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattında belirli istasyonlar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Özellikle Taksim durağının kapanmasının ardından vatandaşlar, Şişhane metrosunun açık olup olmadığını merak ediyor.

Şişhane Metrosu Açık mı?

Metro İstanbul'un açıklamasına göre Şişhane metrosunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattının Emniyet-Fatih istasyonu ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı.

Metro Seferleri Neden Durduruldu?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, kamu düzeninin korunması ve olası provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla belirli duraklarda metro hizmeti durduruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamaların devam edeceği belirtildi. Gelişmeler oldukça Metro İstanbul ve İstanbul Valiliği'nden güncellemeler yapılmaya devam edecek.

M2 Metro Kapatıldı mı, Neden?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, kamu düzenini sağlamak amacıyla belirli metro hatlarında seferler durduruldu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar:

  • M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu,
  • M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu,
  • F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır.

Metro araçları, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecek."

Vatandaşların mağdur olmaması için metro güzergahlarını güncel olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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