Sivrihisar’a kütüphane otobüsü kazandırıldı

Konya Tuzlukçu Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye kazandırılan kütüphane otobüsü, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmet vermeye hazır hale geldi.

Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa kitapla buluşma imkânı sunacak olan kütüphane otobüsü, Sivrihisar'ın farklı mahallelerinde hizmet vererek eğitime ve kültürel gelişime katkı sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Bu vesileyle Tuzlukçu Belediye Başkanımız Nurettin Akbuğa'yı belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Eğitime değer katan bu anlamlı katkı ve iş birliği için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

