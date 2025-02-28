ZONGULDAK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ 2025 | Zonguldak’ta sahur saati kaçta, imsak vakti ezan ne zaman okunacak? 2025 Zonguldak Ramazan İmsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri!

2025 yılı Ramazan İmsakiyesi doğrultusunda Zonguldak için sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye ile 1 Mart 2025 Zonguldak sahur vakti belirlenmiş durumda. Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma gecesi kılındıktan sonra, 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayında, her ilde sahur ve iftar saatleri farklılık göstermekte. Zonguldak’ta oruç tutacak vatandaşlar, Zonguldak’ın 1 Mart 2025 sahur vakti ile iftar saatini öğrenmek için Ramazan İmsakiyesi’ni kontrol edebilirler. İşte, 2025 yılı Zonguldak Ramazan İmsakiyesi’ne göre iftar ve sahur vakitleri...

2025 Ramazan ayı için Zonguldak'ta imsak, sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazan, rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluşun simgesi olarak kabul edilirken, bu ayda oruç, teravih namazı, fitre verme, mukabele ve Kur'an-ı Kerim hatmetme gibi ibadetler yerine getirilir. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılır. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak belirtilen Kadir Gecesi ise 26 Mart'ta idrak edilecek. Zonguldak'ta oruç tutacak vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri merak konusu. İşte, Zonguldak 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili detaylar ve Zonguldak sahur ve iftar saatleri. ZONGULDAK İLK SAHUR (İMSAK) VAKTİ 2025 NE ZAMAN? Ramazan'ın ilk sahuruna 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Bu doğrultuda 1 Mart 2025 Cumartesi günü Zonguldak'ta sahur (imsak) vakti 05:56 olacak. ZONGULDAK İLK İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA? Zonguldak'ta 2025 yılı Ramazan'ın 1. günü olan 1 Mart Cumartesi günü akşam ezanı saat 18:50'de okunacak ve iftar yapılacak. İŞTE ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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