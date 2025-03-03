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2025 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Takvimi ve Detaylar

2025 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Takvimi ve Detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci başladı. Öğrenciler, bursluluk sınavına ilişkin detayları ve başvuru şartlarını merak ediyor. 2025 yılı İOKBS başvuru takvimi belli oldu.

İOKBS Sınavına Kimler Başvurabilir?

Bu sınav, 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrenciler için geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. Ayrıca, sınavın yapıldığı yıl içerisinde okul değiştirme cezası almamış olmak da başvuru şartları arasındadır.

İOKBS Başvuru Tarihleri

2025 yılı İOKBS başvuruları, 10 Şubat 2025 ile 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerinin geçerli olabilmesi için okul müdürlükleri tarafından 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanması gerekmektedir.

Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Bursluluk sınavına girecek öğrenciler için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Ancak MEB'in açıkladığı takvime göre, sınav giriş belgeleri 20 Nisan 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Bursluluk sınavına başvuruda bulunacak öğrencilerin, ilgili sınıf seviyelerinde eğitim alıyor olmaları ve gerekli koşulları sağlamaları gerekiyor. Başvuru işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgilere MEB'in resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve kılavuz için www.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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