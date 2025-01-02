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Altın alacaklar dikkat! Yeni dönem başladı: Limit 185 bin lira

Altın alacaklar dikkat! Yeni dönem başladı: Limit 185 bin lira
Altın alımlarında 2025 yılı itibarıyla yeni dönem başladı. 185 bin lira ve üzeri altın işlemlerinde kimlik gösterilmesi zorunlu olacak. Düzenlemeye uymayan işletmelere ağır cezalar uygulayacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin uygulanması için harekete geçti. Kimlik ibrazı yeni yıl itibarıyla artık zorunlu...

Yeni dönemde 185 bin liranın üzerindeki kuyum alımlarında kimlik ibrazı zorunlu olacak.

Birbiriyle bağlantılı işlemlerin de 185 bin lirayı aşması halinde kimlik verilmesi gerekecek.

Ayrıca vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanacak.

Kaynak: AA

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