Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 81 TL oldu

Yeni yılla birlikte sigaraya gelen paket başı 9 liralık zamla en ucuz sigaranın fiyatı 81 TL’ye çıktı.

2024'ü uğurladık 2025 yılına girdik.

Yeni yıl beraberinde yeni zamlar getirdi.

Özellikle 2024'ün son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte bu vergi ve zam oranları da belli oldu.

Buna göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.

PAKET BAŞINA 9 LİRA ZAM

2025 Ocak ayı itibarıyla alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarının yükselmesinin ardından sigaraya da zam geldi.

Philip Morris sigara grubuna paket başına 9 lira zam geldi.

EN UCUZ SİGARA 81 TL OLDU

Bu yen zammın ardından en ucuz sigara 6 Ocak 2025 itibariyle 81 lira oldu.

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SON 6 AYLIK Yİ-ÜFE YÜZDE 7,56 OLDU

Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor.

TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verilerine göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.

SİGARADA ÖTV ORANI ARTIRILDI

Sigara ve alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 7,56 yükseldi.

Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandığı üzere 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren sigaralarda paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 7,8000 TL'den 8,3896 TL'ye, Asgari Maktu Vergi tutarı ise 34,052 TL'den 36,626 TL'ye çıkarıldı.

Gerçekleşen vergi artışı sonrasında, ortalama 75 TL'lik bir paket sigaranın ÖTV ve KDV'si 60,43 TL'den 61,01 TL'ye çıkarıldı.

Hem alkollü içkilerde hem sigarada ÖTV artışına KDV'yi de eklemek gerekiyor.

Sigarayı bırakmak için ne yapabilirsin?

Öte yandan sigaraya zam gelmesinin ardından tütün bağımlılığından kurtulmanın yolları araştırılmaya başlandı.

İşte sigarayı bırakmak isteyen tiryakilerin yapması gerekenler;

-Kendinize Karar Verin

-Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız. Bu, motivasyonunuzun temelidir.

-Destek Grubu veya Profesyonel Yardım

-Sigarayı bırakmak için destek gruplarına katılabilirsiniz.

-Doktorunuzdan veya bir uzmandan profesyonel yardım alabilirsiniz.

-Nikotin Değiştirme Tedavisi (NDT)

-Nikotin sakızı, nikotin bandı veya nikotin spreyi gibi ürünlerle nikotin alımını azaltabilirsiniz.

İlaçlar

-Bupropion veya vareniklin gibi reçeteyle verilen ilaçlar sigarayı bırakma sürecinizi kolaylaştırabilir.

Motivasyon ve Hedefler

-Neden sigarayı bırakmak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.

-Bırakma tarihini planlayın ve bu tarihe odaklanın.

Tetikleyicileri Tanımlama

-Sigara içme alışkanlığını tetikleyen durumları ve hisleri belirleyin.

-Bu tetikleyicileri önlemek veya başka bir şeyle değiştirmek için stratejiler geliştirin.

Destek Sistemi

-Aileniz, arkadaşlarınız veya sevdiklerinizden destek isteyin ve onlardan sigarayı bırakma sürecinizde sizi desteklemelerini isteyin.

Stres Yönetimi

-Alternatif stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi aktiviteleri deneyin.

Egzersiz

-Düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yardımcı olabilir.

Sağlıklı Beslenme

-Sağlıklı bir diyet sigarayı bırakma sürecinizi destekler.

Sigara İçilmeyen Ortamları Seçin

-Sigara içilmeyen alanlarda zaman geçirmeye çalışın.

Geri Dönüşlere Hazır Olun

-İlk denemeniz başarısız olursa, endişelenmeyin. Birçok kişi birden fazla deneme yapar.

Kendinizi Ödüllendirin

-Bırakma hedeflerinizi başarıldığında ödüllendirin.

Gelecekteki Faydaları Göz Önünde Bulundurun:

-Sigarayı bırakmanın uzun vadeli sağlık faydalarını düşünün.

İyimser Olun

-Olumsuz düşünceler yerine pozitif ve iyimser bir yaklaşım benimseyin.

Kaynak: Haber Merkezi