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Şizofreni hastası anne çocuklarının bileklerini kesti; 2 ölü, 1 yaralı

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Şizofreni hastası anne çocuklarının bileklerini kesti; 2 ölü, 1 yaralı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2’si hayatını kaybederken, 1’i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dereci gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12), bileklerini kesti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan A.B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Serpil Altınok Dereci, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekibi evde ve çevresinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında eve gelen ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

'KADIN NE YAPACAĞINI BİLMİYORDU'

Ailenin komşusu Nevzat Çetin, sesleri duyup dışarı çıktığını söyleyerek "Birileri kavga ediyor sandım. Kırmızı montlu bir çocuk, ‘Abi bu katil, öldürdü' dedi. O esnada komşularla eve çıktık. Kapıda çocuğun birini gördük, bileği kesilmiş. İki çocuk yatıyordu. Görünce kendimi kaybettim. Elinde bıçak vardı. Buraya yeni taşındılar, 3-4 aylık kiracılar. Biz fazla tanımıyoruz ama mazlumlardı. Kocası çok iyi bir insandı. Hayatta düşünmem böyle bir şey olacağını. Anneyi götürdüler, kadın ne yaptığını bilmiyordu. Babaları markette muhasebe müdürlüğü yapıyordu. Sessiz, çocuklarına düşkün biriydi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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